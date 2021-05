La magia dell'overwatch – Speciale

Ma che bello è l’overwatch? Stai lì tranquillo, magari pure al sicuro dietro una copertura, e appena spunta qualcuno, tàc! Lo punisci con una bella fucilata in faccia. Cosa si può chiedere di più dalla vita? Un Lucano? Sì, forse sì, ma allora pensate che figata bersi un Lucano mentre si aspetta in overwatch!

READY FOR BATTLE

Ci sono ovviamente generi che si prestano in maniera molto naturale al concetto di overwatch, ovverosia i tattici a turni, e il primo titolo che a me viene in mente è XCOM di Firaxis. Il loro reboot ha avuto un innegabile ruolo nel nuovo rinascimento degli strategici, e anche per questo trovo giusto citarlo per primo. L’overwatch è un’abilità universale che possiedono tutti i nostri soldati, e penso proprio che chiunque abbia affrontato una campagna per salvare la Terra dagli alieni brutti e cattivi, l’avrà usato decine se non centinaia di volte.

Ma cosa rende questa meccanica così popolare? Data la natura a turni di questi giochi,, motivo per cui la prospettiva di aspettare che il nemico si infili proprio davanti alla nostra arma diventa improvvisamente molto appetibile. D’altra parte, non tutto è oro quel che luccica, e anche qui abbiamo dei possibili aspetti negativi; il principale è in sostanza l’eventualità in cui l’overwatch stesso non venga attivato in nessun modo. E anche se questa sciagurata eventualità non dovesse succedere,. Infatti una tecnica difensiva con cui proteggersi dall’overwatch consiste nel mandare avanti uno specifico tipo di soldato, magari un tank adibito proprio ad assorbire il fuoco avversario, o qualcuno che sia in qualche modo sacrificabile, almeno in quel momento specifico della missione. Parte del glamour dell’overwatch è quindi dovuto proprio a questo, che va per lo più a materializzarsi durante il turno dell’avversario.



Nella serie XCOM, e ancora di più nel recente spin-off Chimera Squad, gli ambienti ristretti rendono quest’abilità di sicura utilità, visto che ci sarà quasi sempre un nemico nelle vicinanze; quando gli spazi si fanno più aperti, invece, diventa ancora più importante ponderare con attenzione quando valga la pena di attivarla. Sto pensando a BattleTech, dei bravissimi Harebrained Schemes, dove le vaste superfici, tra l’altro ricche di alture, aumentano le permutazioni di mosse a nostra disposizione. Ognuno dei nostri robottoni ha un numero limitato di punti azione, utilizzabili sia per muoversi, sia per sparare o attivare abilità speciali.

