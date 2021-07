Feel good games: giocare rilassati – Speciale

A volte giocare assomiglia troppo a un lavoro. Seguite il ragionamento: amiamo tutti dedicare il nostro tempo libero, il tempo di qualità, ai videogiochi; ci portano in un’altra dimensione, piegano lo spazio e distorcono il tempo, permettendoci di lasciare la nostra forma umana, almeno per la durata di una partita. Eppure spesso gli stessi videogiochi tendono a giudicarci dall’alto del loro codice con punteggi, time attack, enigmi da far fumare i neuroni, prove eroiche dal gusto high fantasy e zombie che ci vogliono mordere le chiappe. Che stress. Se dopo una giornata di scazzi mi metto su Doom Eternal, costretto a ballare come una scimmia da circo con Satana alle calcagna, rischio di andare in burnout totale con un appuntamento fissato dallo psichiatra!

Ogni tanto si ha solo voglia di staccare e basta, isolarsi, prendersi una vacanza dentro casa, un’amaca immaginaria in cui tuffarsi a corpo morto e una birretta ghiacciata a portata di mano: mollatemi! Riapro gli occhi e sono sotto i ciliegi in fiore, gli uccellini che cinguettano felici, la brezza che mi culla, delicatissima, l’erba umida sotto i piedi e quel suono regolare con cui vale la pena scandire la vita, non quello degli ingranaggi di un orologio ma quello dell’acqua di un fiume che scorre e abbraccia i sassi che ci vivono dentro. Il posto perfetto per un po’ di pesca sportiva, il sole tiepido, l’amica alpaca che passa per un saluto e due chiacchiere su quanto sia bella la vita sull’isola. Dolce far niente videoludico che diventa luogo virtuale di serenità e rifugio dal brutto, dalla paura, dal grigio. Rilassatevi, qui troverete solo vibrazioni positive, celebrando insieme il videogioco feel good in tutte le sue forme, colori e gameplay.

VOGLIO VIVERE COSÌ!

E la copertina non poteva non prendersela Animal Crossing, che come fanno benissimo alcuni prodotti Nintendo ruba, sottrae, aggiunge, ammorbidisce e reinventa; da una parte il farming simulator, dall’altra il life simulator, Harvest Moon e The Sims, sublimando gli aspetti positivi di queste due società videoludiche per fondarne una perfetta, puro relax simulator. La vita senza sbattimenti, il mutuo senza fretta, i soldi che se ce li hai va bene e se non ce li hai è uguale, tanto servono solo per gli sfizi, per arredare, vestirsi alla moda, ma comunque è bellissimo anche piantare una tenda sotto i pini e vivere in mutande, in mezzo alla natura.

Anti-capitalista, anti-lavorista, anti e basta, con New Horizons ad alleviare le sofferenze di molti nel periodo più buio di tutti, quel marzo in discesa verso aprile 2020, la pandemia, i morti, i conteggi giornalieri della Protezione Civile, le incertezze economiche e personali mentre i social si riempivano di screenshot, video, post sulla nuova opera di punta per Switch,. Gente che ci ha organizzato matrimoni, feste tra amici senza bisogno di alcun distanziamento sociale o mascherine, quella vita all’aria aperta che sembrava così lontana. E così è diventato simbolo del videogame che fa stare bene e che esiste solo per quello, altruista al limite del beato, senza secondi fini, solo buonumore e colore. Fondamentale.

