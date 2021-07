Il gioco elettronico competitivo, o esport, richiede prolungati periodi di concentrazione durante i quali si ricevono molte sollecitazioni visive, serve mantenere una prontezza di riflessi eccellente, sono necessarie azioni rapide e reazioni agli stimoli istantanee oltre a mantenere una coordinazione motoria ottimale. Il tutto, stando per lo più seduti davanti ad un terminale. Anche se la sudorazione non è certo quella di uno sport convenzionale, il fisico consuma comunque energie. Mentre il Comitato Olimpico sarà tenuto a brevissimo (dopo le attuali Olimpiadi di Tokyo) a prendere una decisione nel riconoscere gli esport come delle discipline sportive a tutti gli effetti, noi ci domandiamo cosa sia meglio assumere durante il gioco per reintegrare le sostanze perse. Chiaramente l’idratazione è fondamentale, ma non basta. Ne parliamo con Francesco Mirone, Country Manager per l’Italia di LevlUp.

TGM: Ciao Francesco, benvenuto. I ragazzi stanno parecchio tempo seduti al computer. Senza dubbio si dimenticano di idratarsi quanto basta immersi nei loro obiettivi, ma quali sono gli elementi che il corpo umano necessità in queste sessioni prolungate di gioco dove non ci si muove granché ma serve una continua concentrazione e rapidità di movimento delle mani?

Francesco Mirone: Ciao TGM, grazie per l’opportunità. Esatto, come già scritto nella domanda stessa, durante le sessioni di gaming servono: prontezza di riflessi e concentrazione. La formula del nostro Gaming Booster è mirata proprio su questi elementi, dato che contiene ingredienti che aiutano a restare concentrati, come estratto di guaranà, L-Tirosina e caffeina.

TGM: Levlup è una delle ultime novità nel settore e permette di crearsi la propria bevanda. Che nutrienti fornisce durante i prolungati periodi di gioco? Che cosa offre di più delle altre bevande?

FM: LevlUp permette di restare concentrati durante le sessioni di gaming grazie alla sua composizione. Infatti, LevlUp si distingue dagli altri energy drink per il suo specifico rapporto zucchero-caffeina: LevlUp contiene solo 4g di zucchero per ogni porzione da 500ml, mentre gli energy drink di altre marche contengono circa 50g per ogni porzione da 500ml. Il basso contenuto di zucchero potenzia l’effetto della caffeina e non provoca la classica sensazione di sonnolenza che sopraggiunge un’ora o due dopo aver consumato i classici energy drink. Tutto ciò rende LevlUp anche un’alternativa sana rispetto ad altri energy drink, dato che il basso contenuto di zucchero abbatte anche il numero di calorie.

TGM: Che differenza c’è tra Gaming Booster e Energy drink?

FM: Il Gaming Booster contiene una formula creata appositamente per restare concentrati durante le sessioni di gaming. Il rapporto caffeina-zucchero favorisce ciò. La bevanda è nata per questo.

Continua nella prossima pagina…