Battleborn: cronache di un insuccesso – Speciale

Non tutti i giochi sono destinati a fama e gloria decennale. La maggior parte di essi conosce una inevitabile parabola, e vedono la loro popolarità declinare nel giro di un tempo relativamente limitato, spesso ben lontano dai riflettori. Per altri, invece, il declino è tanto rapido quanto sotto gli occhi di tutti: è stato il caso, per esempio, di Battleborn.

Quella di Gearbox Software è una storia un po’ particolare, caratterizzata da alti e bassi. Dopo un periodo iniziale passato a lavorare alle IP di altri (Half Life, Halo, James Bond), nel 2005 lo studio debutta con la sua prima proprietà originale, la serie Brothers in Arms. Tre titoli fortemente ispirati dalla serie TV Band of Brothers, della quale riescono a catturare efficacemente lo spirito di cameratismo e le avversità e tragedie che un piccolo gruppo di soldati si trova ad affrontare sui campi della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2009, arriva il cambio di scenario: Francia e Germania lasciano il posto al desertico pianeta di Pandora e alle storie molto più pazze ed esagerate di un gruppo di Cacciatori della Cripta: Borderlands prima e il suo seguito del 2012 poi lanciarono lo studio texano verso nuove vette di popolarità.

Fin qui, bene o male abbiamo parlato di alti.: il primo tonfo fu, ovviamente,, ma qui si può argomentare che la colpa fosse in parte dovuta anche al travagliato percorso del gioco, arrivato solo nelle sue ultime battute nelle mani dello studio. Meno scuse però poteva avanzare Gearbox in merito ad. A causa dei suoi numerosi difetti e di uno sforzo pubblicitario non del tutto onesto, lo sparatutto cooperativo fu una grandissima delusione per molti fan; addirittura, gli anni seguenti videro, accusata di essersi intascata i fondi per lo sviluppo di Colonial Marines e di averli reinvestiti in Borderlands 2. Sia Duke Nukem Forever che Aliens: Colonial Marines meriterebbero articoli dedicati ai loro fallimenti, ma in questa sede parlerò invece del terzo insuccesso di Gearbox, e cioè

Dopo una serie di giochi incentrati sull’aspetto singleplayer/cooperativo, Battleborn fu il primo tentativo di Gearbox Software di infilarsi nel multiplayer competitivo, con un cosiddetto “hero shooter”. Il fortunato avvento dei MOBA spinse vari sviluppatori a sperimentare con meccaniche simili anche in altri generi, e chi meglio di quello che studio che già aveva unito efficacemente le meccaniche di FPS e hack ‘n slash per cercare di ripetere l’impresa con una nuova commistione di generi?

