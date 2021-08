Gamescom 2021: Opening Night Live – Speciale

In qualche modo, per ovviare il problema di non poter essere fisicamente in quel di Colonia per assistere all’apertura della Gamescom 2021 e perdermi in fiumi di birra e abbracci – rigorosamente tra possessori di Green Pass – ho deciso di optare per una serata assieme a moglie e amici durante cui celebrare le pietanze della mia città: dunque vino rosso, carbonara consistente e sguardo vigile al televisore sintonizzato sull’Opening Night Live, in attesa di rimanere colpito da qualche annuncio bomba o comunque la speranza di assistere a una conferenza ritmata, ricca di annunci che possano delineare i prossimi mesi per noi videogiocatori, pur considerando tutte le limitazioni logistiche e lavorative che sono sopraggiunte causa Covid-19.

FUORI GLI ASSI

I piatti ancora devono essere riempiti e siamo già a tavola. Daniele è uno che si mette grembiule e attrezzi specifici davanti ai fornelli per creare il piatto perfetto. Si vanta di un attestato vinto tre o quattro anni fa, come vincitore per la miglior carbonara mai mangiata. Peccato che dopo quell’edizione, la sfida culinaria non si sia mai più ripetuta. Un primato che si solidifica nel tempo a cui però manca un vero competitor, ma ecco che proprio mentre si comincia a fare le porzioni a tavola, anche la Gamescom mostra i suoi assi e ce li serve, almeno i migliori, tutti nella prima ora.

Partiamo con Saints Row, con Volition che sfrutta la formula del reboot per far ripartire il franchise con pulizia, cura e ordine. Il trailer di presentazione a cui ha fatto seguito una piccolissima manciata di secondi di gameplay mostra un progetto consapevole delle proprie possibilità, mezzi e cosa più importante, della presenza viva del nutrito gruppo di fan in tutto il mondo che non hanno mai nascosto l’apprezzamento della lettura dell’open world da parte di Volition. Potete trovare di più in merito nella nostra anteprima.

Altro giro, altro regalo, con in mente di chiedere un bis di questa carbonara che ci ha portati a un religioso silenzio durante l'atto della masticatura, si presenta non senza sorprese Midnight Suns, strategico a turni ambientato nell'universo Marvel creato da Firaxis, proprio loro che negli ultimi anni hanno firmato titoli di spessore quale XCOM 2 o il recente XCOM Chimera Squad.













All’incredibile fiducia che gran parte di noi della redazione di TGM riserva al talentuoso team, bisogna sottolineare che, al netto della, è bastata un filmato ben confezionato e qualche indicazione puntellata per farmi andare in brodo di giuggiole. Si vociferava da mesi di un titolo Marvel sviluppato a là XCOM, ma dalla manciata di secondi che abbiamo potuto vedere,, tanto sul lato estetico – e finalmente potremo personalizzare esteticamente ogni eroe Marvel presente, la più grande pecca di Marvel’s Avengers – quanto sul piano narrativo, che sembra prendere spunto proprio dai Figli della Mezzanotte fumettistici. Occhi puntati dunque su quello che potrebbe rivelarsi un titolo davvero interessante.

Dopo un passaggio fin troppo lungo di Call of Duty: Vanguard, che per carità, il mostrato sembra davvero impressionante, ma la presentazione è stata davvero fin troppo lunga e ripetitiva, si passa ad Halo Infinite che, sottolineando le parole del buon Daniele Dolce, stiamo pregando qualunque divinità esistente sperando che possa essere davvero un titolo all’altezza delle aspettative. Con un altro fugace sguardo alla modalità multiplayer, abbiamo anche una data, 8 dicembre. Allacciate le cinture, perché ormai si parte. Il pacchetto si arricchisce anche di una Xbox Series X interamente brandizzata con il marchio di Halo Infinite, che senza giri di parole, sembra davvero impressionante, e bellissima.

