Splitgate: primi passi nella Season 0 – Speciale

Avrebbe dovuto vedere la luce del sole già a luglio, poi ad agosto, e infine è stata rinviata a data da destinarsi: la versione completa di Splitgate si farà attendere ancora un po’, perlomeno fino alla fine della Season 0.

Devo ammettere che non mi ero incollato a un FPS competitivo online da molto, moltissimo tempo. Forse l’ultimo che mi prese davvero così tanto quanto il gioco sviluppato da 1047 Games fu Team Fortress 2, un bel po’ di anni fa. Senza considerare Destiny 2, ma lì siamo in una categoria decisamente diversa. In Splitgate ho ritrovato un pochino lo spirito a metà strada tra la competizione e la caciara tipica proprio dello sparatutto Valve, perlomeno sulle playlist casual. Una raccolta di mappe e modalità che grazie a questa Season 0 si è da un lato arricchita, dall’altra è stata organizzata in maniera molto più coerente rispetto al primo periodo di open beta.



Ma prima di passare ad analizzare i contenuti della nuova stagione, è d’obbligo una brevissima introduzione sulla natura di Splitgate. Il titolo di 1047 Games viene definito dagli stessi sviluppatori con una semplice frase: “Halo meets Portal”. Ed effettivamente è proprio così: Splitgate riprende il gunplay tipico del multiplayer dei titoli Bungie/343 Industries e lo fonde con la meccanica di creazione di portali del puzzle game di Valve. Splitgate non reinventa la ruota, è bene dirlo sin da subito. Di fatto non prevede alcuna dinamica innovativa, ma si limita a prendere in prestito elementi da altri videogiochi di successo fondendoli in una formula di gioco che risulta sin da subito immediata e azzeccatissima. Ecco, forse, dove serve anche una buona dose di coordinazione tra i membri del team per riuscire a portare a casa il match, soprattutto in Ranked.

