Steam Next Fest: una finestra sul futuro – Speciale

Sono centinaia le demo messe a disposizione dell’utenza di Steam in questi ultimi giorni. Impossibile provarle tutte, ma alcune di esse ci hanno davvero colpito.

È diventato un appuntamento fisso, ormai. Un’iniziativa nata per permettere agli sviluppatori, soprattutto quelli indipendenti, di farsi conoscere in piena pandemia, quando le fiere di settore in presenza sono diventate impossibili. Molto probabilmente lo Steam Next Fest è qui per restare, visto anche il grande successo di pubblico che ha avuto in ogni sua edizione. La sette giorni organizzata da Valve è stata molto apprezzata anche dai developer, in particolare da quelli più piccoli che rischiavano di essere i più penalizzati dall’assenza di E3, Gamescom, PAX e simili. Per questo abbiamo deciso di provare una piccola selezione di dimostrativi, tentando di dare il giusto risalto a delle opere dalle dimensioni ridotte, perlomeno in riferimento ai valori produttivi, ma non per questo incapaci di dire la loro in un industria dei videogiochi in costante crescita ed evoluzione.

ATOMIC CARDS

Sviluppatore/Publisher: SerVG / Hide Head

Genere: Survival roguelite

Data di uscita: 29 ottobre 2021

Il primo titolo di questa carrellata si inserisce nel filone dei deckbuilding roguelite, sulla falsa riga di Slay the Spire e Monster Train, per intenderci. La particolarità di Atomic Cards, però, risiede nella sua natura fortemente survival. Ambientato in un mondo post-apocalittico, il gioco ci catapulta nei panni di un signor nessuno che deve tirare a campare cercando di gestire il poco cibo a sua disposizione, evitando di ammalarsi e combattendo contro animali selvatici, creature mutanti e predoni. Nella demo è stato possibile scegliere un solo personaggio, ma nel gioco completo ce ne saranno altri, ognuno dei quali sarà dotato di statistiche e capacità differenti. Con questo (s)fortunato sopravvissuto abbiamo dovuto girovagare alla ricerca di provviste, risolvere alcune semplici quest testuali e, una volta arrivati agli inevitabili combattimenti, abbiamo dovuto usare un mazzo di carte per avere la meglio sui nemici. Ogni carta equivale ad attacchi e abilità del personaggio, da usare spendendo dei punti azioni che si rigenerano a ogni turno. Vincendo un combattimento si accumulano punti esperienza che servono poi a migliorare le capacità, e dunque le carte, del personaggio. L’interfaccia e i controlli possono sembrare un macchinosi, e in effetti lo sono, ma Atomic Cards potrebbe rivelarsi un titolo davvero intrigante per chi ama questo sottogenere di roguelite.

DEAD INK

Sviluppatore/Publisher: Offwidth Games / Offwidth Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: Primavera 2022

Poteva mai mancare un soulslike in questa selezione di demo? Chiaramente no, ma ne abbiamo scelto uno piuttosto peculiare. Perché non darsele di santa ragione in un futuro distopico in cui la coscienza umana può essere trasferita a piacimento in corpi sintetici stampati in 3D? Anche le armi e le armature possono essere riprodotte allo stesso modo, a patto di avere i relativi progetti e abbastanza inchiostro (l’equivalente delle anime) per creare l’equipaggiamento. A tutto questo bisogna aggiungere il classico sistema di combattimento lento e ragionato, dove basta una piccola distrazione per morire. La particolarità di Dead Ink, però, risiede nella sua visuale dall’alto e nel fatto che l’intera avventura si svolge in una mega-struttura verticale. Un enorme grattacielo che si staglia fino alle nuvole. Partendo dal livello più alto dell’edificio, lo scopo del gioco è quello di raggiungere il piano terra e scappare da quella che di fatto è una prigione futuristica per la coscienza del protagonista. La demo dello Steam Next Fest ha comunque messo in evidenza alcune criticità, come un certo input lag e la difficoltà a riconoscere i nemici nascosti nello scenario. Problemi che possono essere risolti da qui all’uscita, prevista per il secondo trimestre del prossimo anno.

DECOHERENCE

Sviluppatore/Publisher: Efecto Studios / Efecto Estudios

Genere: Strategico in tempo reale

Data di uscita: 2021

Strategia e robot vanno da sempre a braccetto, se poi le creazioni meccanizzate possono anche essere modificate tanto meglio. È il caso di Decoherence, uno strategico in cui due giocatori si sfidano all’ultimo ingranaggio dentro un’arena, in una sorta di sport di intrattenimento futuristico. Il dimostrativo pubblicato in occasione dello Steam Next Fest comprende non soltanto un esaustivo tutorial, grazie al quale è possibile apprendere le basi della costruzione di bot, del loro potenziamento e come si vince una partita, ma c’è anche un assaggio della campagna single player e la possibilità di sfidare altri giocatori in carne e ossa. Per vincere è necessario pianificare al meglio le proprie tattiche, dando ordini ai robot e buttandosi in prima persona nella mischia con la possibilità di prendere il controllo diretto di un bot. I contenuti limitati di questa demo non hanno permesso di addentrarsi molto all’interno delle meccaniche del gioco, ma quanto visto è senz’altro convincente.

DELPHYQ

Sviluppatore/Publisher: Dusk Wave Arts / Dusk Wave Arts

Genere: Strategico in tempo reale

Data di uscita: 15 ottobre 2021

Un po’ Frozen Synapse, un po’ Syndicate, il videogioco di Dusk Wave Arts è uno strategico in tempo reale ad ambientazione futuristica in cui ci troviamo a controllare un manipolo di agenti speciali al servizio di una mega-corporazione. Ogni agente ha una determinata specializzazione: per esempio abbiamo l’hacker, il medico o il commando. Sta a noi coordinare i loro attacchi e le abilità di cui dispongono per portare a termine le missioni che si svolgono sì in tempo reale, ma è sempre possibile mettere il gioco in pausa tattica per fare il punto della situazione e pianificare le mosse successive. Delphyq è votato all’azione mordi e fuggi, meglio se furtiva, anche perché nei livelli saremo spesso in inferiorità numerica e il tempo a disposizione per completare la missione sarà limitato. Un po’ grezzo e dall’interfaccia poco intuitiva, ma il potenziale c’è tutto.

FORGIVE ME FATHER

Sviluppatore/Publisher: Byte Barrel / 1C Entertainment

Genere: FPS

Data di uscita: 26 ottobre 2021

Uscirà a breve in accesso anticipato Forgive Me Father, il nuovo sparatutto in prima persona prodotto da 1C Entertainment e sviluppato da Byte Barrel. Questo FPS unisce una marcata componente narrativa che si ispira agli scritti di H.P. Lovecraft a un gameplay vecchio stile. Se imbracciare una doppietta per uccidere orde di cultisti e mostri vari è sempre stato il vostro sogno, Forgive Me Father potrebbe proprio fare al caso vostro. Nella demo abbiamo trovato un titolo frenetico al punto giusto, particolarmente splatter e violento. C’è pure spazio per qualche potere sovrannaturale, o religioso visto che si vestono i panni di un uomo di chiesa. Da non sottovalutare l’indicatore di follia, che come in ogni videogioco lovecraftiano siamo sicuri che avrà un certo peso nel gioco.

HOURGLASS

Sviluppatore/Publisher: Cyberwave / Cyberwave

Genere: Puzzle game

Data di uscita: 21 ottobre 2021

Alla ricerca del padre archeologo disperso in Egitto, dove stava partecipando a una spedizione, una giovane ragazza viaggia verso il paese africano e si ritrova all’interno di un complesso di strutture antichissime. Per proseguire e avere una chance di riabbracciare suo padre, la ragazza dovrà superare una serie di enigmi legati allo scorrere del tempo, da qui il titolo Hourglass. Passando attraverso degli speciali portali, la giovane può creare una copia di sé stessa e registrare le sue azioni, dopodiché il tempo si riavvolge e ci ritroveremo ad agire in parallelo al clone della ragazza, che avendo interagito nel passato con gli elementi dello scenario va a modificare l’ambiente in cui ci muoviamo nel presente. Molto più complesso a dirsi che a farsi, ve lo assicuriamo: Hourglass è un puzzle game immediato, dallo stile semplice e pulito. Bisognerà solo capire se la qualità dei puzzle riuscirà a mantenersi alta dall’inizio alla fine dell’avventura, ma le premesse del dimostrativo dello Steam Next Fest sono senz’altro buone.

INTO THE PIT

Sviluppatore/Publisher: Nullpointer Games / Humble Games

Genere: FPS roguelite

Data di uscita: 19 ottobre 2021

Invitato a mondare un villaggio da una terribile maledizione, probabilmente scatenata da sua sorella, uno stregone si ritrova catapultato in una fossa demoniaca alla ricerca degli abitanti della cittadina scomparsi in circostanze misteriose. La demo di Into The Pit permette di farsi un’idea generale di questo sparatutto in salsa roguelite con generazione procedurale dei livelli. Uno sparatutto atipico perché non avremo a disposizione delle armi, bensì un arsenale di magie da scagliare sui poveri demoni che si staglieranno sul nostro cammino. Non mancano power up che alterano le abilità arcane del protagonista, per esempio aggiungendo effetti aggiuntivi ai proiettili mistici, e rune da collezionare per rendere più interessanti le tranquille scampagnate nella fossa. Qualche dubbio sullo stile grafico, che non sempre rende immediatamente leggibile l’azione, ma il gioco sembra molto solido.

TRANSMUTE

Sviluppatore/Publisher: Evan Tor Games / Evan Tor Games

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 2022

Chiudiamo questa carrellata sulle demo dello Steam Next Fest con un platform 2D, uno di quelli che si rifanno ai primi episodi della saga di Metroid. In Transmute ci troveremo a esplorare un avamposto umano su un pianeta remoto: qui un esperimento scientifico ha di fatto tagliato le comunicazioni con l’esterno. Starà ovviamente a noi scoprire cosa sia successo, cercando di non diventare cibo per la fauna particolarmente aggressiva che popola questo mondo alieno. La formula di gioco è quella classica dei metroidvania, tra potenziamenti da sbloccare per esplorare il pianeta, enormi boss da eliminare, e platforming di precisione. Transmute non pare reinventare la ruota: difatti il gioco si inserisce nel solco scavato da altri senza aggiungere nulla di nuovo, perlomeno stando a quanto visto in questo dimostrativo, ma ciò non toglie che sia un gioco molto curato e ben strutturato. Vedremo come si presenterà la versione completa, in uscita l’anno prossimo.