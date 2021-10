La lineup 2022 di NIS America

NIS America ci ha di recente permesso di dare un’occhiata a quello che sarà il suo catalogo per il 2022: andiamo a scoprirlo assieme.

Giunti ormai alla seconda metà di ottobre, è ormai giunto il momento di iniziare a guardare al 2022. Il nuovo anno è alle porte, e diverse software house stanno organizzando eventi in cui mostrare la line-up di titoli che ci accompagneranno per i prossimi dodici mesi. Tra queste anche NIS America, che attraverso un virtual press tour ha presentato un sestetto discretamente interessante. Un catalogo che magari non risulterà sorprendente e clamorosamente innovativo, ma che presenta alcuni spunti degni di nota tra novità assolute, produzioni già conosciute e ritorni sulla scena di giochi provenienti dal passato più o meno recente.

LABYRINTH LEGEND

La carrellata di novità targate NIS America si apre con la versione Switch di Labyrinth Legend. Attesa per il 18 febbraio 2022 in una edizione esclusivamente digitale (prezzo previsto, una quindicina di euro), approda su console Nintendo dopo essere già comparsa in versione mobile Android (2019) e iOS (2020), oltre che su PC (2020). Si tratta di un action RPG dalle dinamiche di gioco estremamente semplici, che riprende tutti gli elementi classici del genere per dare vita a un’esperienza tutto sommato godibile. Non inventa nulla di nuovo, ma riesce a risultare divertente grazie a una formula collaudata e ben calibrata. Sufficientemente vario e ampio, con tre classi ognuna dotata di differenti caratteristiche, tanti labirinti da esplorare, tanti nemici da eliminare e tanti (giganteschi) boss da massacrare, Labyrinth Legend su Switch spingerà i cacciatori di tesori a vagare nel regno di Kanata in cerca di leggendarie ricchezze, con alcune novità. Quali? Un dungeon extra, inediti elementi narrativi, oggetti più potenti e una classe aggiuntiva (Nightcrawler) specializzata negli attacchi ravvicinati. Tutto questo all’interno di un mondo in pixel art che potrà essere attraversato anche in compagnia di un altro avventuriero, grazie alla modalità cooperativa in locale.











MONARK

In uscita il 25 febbraio su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, Monark ci trasporterà all’interno della Shin Mikado Academy per vivere un’avventura dai toni piuttosto cupi e oscuri. Avvolta da una fitta nebbia, collegata a una realtà parallela conosciuta con il nome di Otherworld tramite l’utilizzo di cellulari e frequentata da un cast di personaggi ricco e vario, la scuola sarà teatro di eventi sovrannaturali difficili da comprendere e da spiegare. Proprio per riuscire a capire cosa sta accadendo sarà necessario parlare con gli altri studenti, esplorare ogni locale in cerca di indizi e recuperare oggetti che permettano di fare luce sulla situazione. Tutto questo, ovviamente, senza dimenticare i combattimenti. Saranno infatti numerose le situazioni in cui “menare le mani”, in scontri che adotteranno una struttura a turni con libertà di movimento e che offriranno diversi attacchi e mosse speciali, migliorabili grazie a un ricco sistema di evoluzione. Difficile capire al momento quanto ci possa essere di originale a livello narrativo e di meccaniche, ma l’impressione ricavata dalla visione di un filmato di gioco è che la carne al fuoco sia davvero tanta, e che Monark abbia discrete potenzialità. Da provare sicuramente con l’aggiunta extra, interessante per i possessori di console Sony, di un upgrade gratuito per chi decidesse di passare da PS4 a PS5.

THE CRUEL KING AND THE GREAT HERO

Affascinante. L’estetica di The Cruel King and the Great Hero è a dir poco affascinante. Un look particolare, ben distinto, con una spiccata personalità, che ripropone in maniera chiara ed evidente le atmosfere di The Liar Princess and the Blind Prince. Le riprende e le ripropone, inserendole in una struttura di gioco sostanzialmente diversa. The Cruel King and the Great Hero sarà infatti un classico RPG, in cui la protagonista dovrà esplorare, interagire, parlare e ovviamente combattere. Tutto questo avverrà in un mondo che sembra fuoriuscire direttamente da un libro, con le pagine che scorreranno quando si procederà nella trama o negli scontri con i nemici. Scontri che, stando a quanto abbiamo potuto vedere in una breve demo presentata nel corso dell’evento, adotteranno soluzioni canoniche, con una struttura a turni per la gestione delle varie azioni (attacco, difesa, fuga, abilità) e un sistema di punti esperienza a governare l’evoluzione del personaggio. L’uscita è prevista per un non specificato “early 2022” su Nintendo Switch e PlayStation 4, e noi abbiamo una speranza nel cuore: che sia tanto divertente da giocare quanto è piacevole da vedere.

CRYSTAR

Anche con Crystar ci troviamo di fronte a un titolo già noto, che ha fatto la sua comparsa sulle scene ormai da qualche anno. Lanciato su PlayStatation 4 tra il 2018 (Giappone) e il 2019 (Europa/Nord America) e su PC nel 2019, l’action RPG sviluppato da Gemdrops approderà su Nintendo Switch nei primi mesi del 2022 in una versione che potremmo definire “definitiva”, dato che comprenderà tutti i contenuti extra usciti fino ad ora. Possibile (ma non confermato) qualche piccolo ritocco nella componente estetica, non dovrebbe invece cambiare nulla a livello strutturale, con meccaniche che non si discostano più di tanto dai classici del genere. Un viaggio nel Purgatorio in cui Rei, la protagonista dell’avventura, si trova accompagnata dal canonico cast di supporto, con diversi personaggi ognuno dotato di caratteristiche uniche. L’atmosfera si mantiene su toni piuttosto cupi, con una sequenza di eventi che propone un incedere costante (esplorazione dungeon, combattimenti con i nemici, eliminazione del boss, passaggio al dungeon successivo) accompagnato dall’immancabile recupero di equipaggiamento extra. Tra uno scontro e l’altro è poi possibile recarsi nella stanza di Rei, un luogo dove “purificare” le anime dei nemici sconfitti, interagire con il cane Thelema e accedere al guardaroba per gli immancabili cambi di abito. In fondo, non vorrete mica affrontare tutto il gioco sempre con lo stesso vestito?

YURUKILL: THE CALUMNATION GAME

Se dovessimo indicare quale titolo del nuovo catalogo NIS America ci ha incuriosito maggiormente, la nostra scelta cadrebbe su Yurukill: The Calumniation Game. Si tratta di un gioco che propone un insolito mix tra esplorazione e sparatutto, in un’avventura in cui il protagonista deve sopravvivere all’interno di uno strano parco dei divertimenti per riuscire a dimostrare la propria innocenza e conquistare la libertà. L’azione sarà suddivisa in due fasi ben distinte, che proporranno dinamiche di gioco sostanzialmente diverse tra loro.











PRINNY PRESENTS NIS CLASSICS VOL. 2

Da una parte avremo le sequenze dedicate all’investigazione in cui sarà necessario risolvere enigmi, trovare indizi, ascoltare con attenzione ogni conversazione e rispondere a interrogatori. Dall’altraI repentini cambi di ritmo da una sezione all’altra potrebbero portare a qualcosa di interessante, in un titolo che si avvarrà di una sceneggiatura scritta dal mangaka(Kakegurui) e in cui le fasi shooter saranno realizzate da G.rev, team nipponico specializzato nel genere. Uscita prevista nellasu Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, sia in versione fisica che digitale.

Seconda puntata dei classici NIS presentati da Prinny, il pinguino blu con le ali da pipistrello che ormai da qualche anno è diventato la mascotte della Nippon Ichi Software. Come già avvenuto per il primo volume, la raccolta contiene due titoli (semisconosciuti alle nostre latitudini) che ci trasportano nel passato di NIS. Si parte con Makai Kingdom Reclaimed And Rebound, un RPG a turni con una marcata componente strategica nel quale vestiremo i panni di Lord Zetta e lo aiuteremo a riconquistare il Netherworld. Visuale isometrica, armi magiche e diverse unità d’attacco sono gli elementi base di una struttura di gioco che non proporrà variazioni rispetto all’originale PS2 (2005). Qualche novità invece per quanto riguarda i contenuti, vista la presenza di alcuni personaggi extra e della Petta Mode, una storia disponibile fino ad ora esclusivamente sulla versione nipponica PSP (2011). Il secondo volume della raccolta NIS Classics prosegue (e si conclude) con Z.H.P. Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, lanciato in origine nel 2010 su PSP. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un RPG dalle dinamiche piuttosto semplici, che ripropone con ritocchi minimi tutti gli elementi tipici del genere. Ci sono dungeon da esplorare, c’è la possibilità di customizzare il proprio personaggio sia nell’estetica che nell’equipaggiamento, ci sono i combattimenti con decine di nemici e le bossfight. Insomma, c’è tutto quello che ci si aspetta e, stando ai giudizi sulla versione originale, dovrebbe esserci anche una discreta dose di divertimento. Lancio previsto in primavera, su PC e Nintendo Switch sia in versione fisica che digitale.