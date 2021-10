Remastered, collection, remake, nostalgia e... consumismo

È sempre un bene ritrovarsi a disquisire e lasciarsi andare a liberi pensieri riguardo un particolare argomento, magari se lo stesso poi si spalma adeguatamente su diversi settori di riferimento, così da riorganizzare la discussione e catalogarla secondo vari criteri. Così, nel recuperare alcune vecchi articoli scritti e rievocando la discussione interna alla bellissima redazione di TGM, ho sottolineato il successo di feedback ricevuto per la pubblicazione dell’articolo riguardo i “festeggiamenti” dei venti anni di Gothic , isolando il discorso riguardo la carta vincente dell’effetto nostalgia. In qualche modo – e ci muoviamo nel campo delle tesi che si arricchiscono di pensieri personali – l’effetto nostalgia muove gli stessi piccoli passi parallelamente alla continua discussione riguardo il valore autoriale di un’opera – di qualunque natura sia – o la ricerca dello status di “arte” quasi fosse un’etichetta dietro cui potersi liberare dai soliti pregiudizi, figli il più delle volte di semplice ignoranza, e vivere un’epoca di piena legittimazione intellettuale del settore di produzione.

Questo stesso discorso di essere arte o non arte ha valicato decenni di cinema, e molti saggisti hanno trovato una risposta solo nella sua realizzazione commerciale: il Cinema è divenuto arte, per alcuni, con la nascita dello Star System, dei contratti milionari e del potere delle star sugli studios, per altri invece si è potuto innalzare il discorso artistico con l’inserimento nel panorama produttivo di autori quali. Ultima tesi non meno importante, quella secondo cui

Ritagliandosi una fetta di mercato importantissima, tanto da rendere un prodotto attivo anche dopo la semplice distribuzione nelle sale cinematografiche, a distanza di anni siamo ancora qui a comprare nuove, scintillanti e lussuose versioni di Blu-Ray o DVD di film storici, spesso di pluridecennale memoria, entrando in un circolo di considerazioni sull’acquisto compulsivo di un prodotto già fruito in gran quantità, ma in forme diverse.

Un esempio pratico, seppur in un campo diverso, è il mio malatissimo feticismo per American Psycho di Bret Easton Ellis. A casa ne possiedo circa tredici copie, tra versioni originali e traduzioni italiane. Ogni copia è sempre lo stesso romanzo, ma le edizioni sono diverse. Una gioia inspiegabile, una mia piccola comfort zone che in alcuni casi si è trasformata in una maledizione editoriale: ho tre edizioni diverse, di cui due non complete, de La Torre Nera di King, perché quando mi avvicinavo a portare a termine il ciclo di lettura, la casa editrice ben pensava di ristampare tutti i libri con una nuova veste grafica. Dunque cosa fai, non ricominci tutto da capo comprandoli nuovamente?

REMAKE E REMASTERED: EFFETTO NOSTALGIA, DOMANDA E RISPOSTA

Per quanto riguarda i videogame, la loro stessa natura retail – e le disquisizioni sui pro e i contro del digitale – allontana il discorso su altri lidi, d’altronde non sono queste le pagine per disquisire su quanto l’arte interessi anche il settore videoludico, ma tra le rievocazione di un lussuoso e delizioso ricordo di Gothic e l’approdo della recentissima remastered di Alan Wake, pone nuovamente il pensiero sull’effettiva natura di talune operazioni commerciali, in grandissima parte fondate sul cosiddetto effetto nostalgia. Definiamolo a grandi linee: la nostalgia è un’emozione particolare, che lega memoria e sentimento per qualcosa che ci ha particolarmente colpiti, che ha fatto parte della nostra vita e ora non lo è più. La grande macchina dell’intrattenimento a 360°, consapevolmente o no, basa il suo mercato su questo effetto. Un prodotto vende? Lo rievochiamo come possibile e – si spera – al massimo delle sue qualità. Da questo lato avrei potuto puntellare il discorso solo su remastered e remake, ma si sarebbe aperta una parentesi troppo ampia a rischio di farla entrare in un terreno di luoghi comuni, magari assolutamente sbagliati.

Ci sono, ad esempio, l’eccellente remakee la recente Remastered di Quake , due modi di mostrare come questo effetto si applichi al mercato, vendendo tantissimo e facendo leva proprio sulla nostalgia. Poi ci sono anche casi estremi quali Cobra Kai , serie tv capace di capovolgere il punto di vista di uno spettatore maturo che, da ragazzo, aveva sognato l’avventura e il sogno del karate proprio con. Trovarsi dopo decenni a riesumare un sentimento e scoprire che non è mutato nel tempo è per la maggiore un pregio della macchina produttiva odierna che annienta le cicatrici e le rughe, replicando i nostri anni su questi prodotti. , con il pubblico che rievoca la memoria, il sentimento e corre a comprare un prodotto che si rivela essere di gran qualità, un’operazione commerciale che fa leva sia sulla nostalgia che su un obiettivo di ammodernamento di quello stesso ricordo, renderlo immortale e al passo con i tempi. Trovare lo stesso punto di fusione di passato e presente non è facile: proprio, stesso discorso che sta accompagnando i lavori per il prossimo remake di, ma appunto, ci troviamo lì, a ricordare con grande gioia i fasti di un grande classico, chiedendoci se l’operazione di ammodernamento non sia esagerata, per poi arrivare tutti a comprarla al day one. Di questa grande macchina di produzioni, intenzioni e sentimenti, noi siamo forse l’ingranaggio più importante e la consapevolezza di esserlo, può farci vedere queste e altre cose sotto una luce diversa.