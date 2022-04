Anno 1800: le novità di Semi del Cambiamento

Ubisoft ci ha offerto l’opportunità di provare Semi del Cambiamento, primo DLC della Season 4 di Anno 1800 che include un nuovo edifico e lo scenario Stagioni d’Argento. Ecco le nostre impressioni.

Sviluppatore / Publisher: Blue Byte / Ubisoft Prezzo: 59,99€ (Gioco base), 7,99€ (Semi del Cambiamento), 24,99€ (Season Pass) Localizzazione: Testi Multiplayer: Online PEGI: 12 Disponibile Su: PC (Epic Games Store, Ubisoft Connect) Data di Lancio: Già disponibile

C’è una cosa di cui bisogna dare atto a Ubisoft: quando si tratta di supporto a lungo termine dei loro giochi, si danno davvero da fare. Basta pensare, giusto per fare i due esempi più famosi, a Rainbow Six Siege e For Honor, entrambi – va detto – non esenti da critiche e dubbi al momento del loro lancio, ma che ormai da anni ricevono nuovi contenuti a cadenza regolare.









La cosa non si limita nemmeno ai giochi multiplayer, con Assassin’s Creed Valhalla che nei mesi trascorsi dal lancio è stato arricchito da vari eventi stagionali. E, forse un po’ più silenziosamente ma non per questo con meno impegno, anche il gestionale Anno 1800 dà il via al suo quarto anno di contenuti aggiuntivi.

VIVA L’EFFICIENZA

Sul gioco di Blue Byte è infatti da poco approdato il nuovo DLC Semi del Cambiamento. Due sono le novità apportate da questo contenuto aggiuntivo: la prima è l’Hacienda, una nuova struttura disponibile nella modalità Sandbox, ed edificabile esclusivamente nel Nuovo Mondo una volta che nel nostro insediamento appariranno i primi Obrero. Questo edificio serve da magazzino, ma è ben più di un semplice deposito: alla nostra Hacienda potranno infatti essere abbinate strutture produttive speciali, i cosiddetti “moduli”, accessibili tramite la scheda dell’edificio (devo dire la verità, mi ci è voluto un po’ per capirlo: non è proprio evidentissimo).

NUOVA LINFA PER ANNO 1800

Costruire questi moduli è generalmente una buona idea, dato che sono generalmente molto più efficienti delle loro controparti tradizionali: per fare un esempio,di coltivazione rispetto alle classiche 144, naturalmente a parità di produzione. I moduli dell’Hacienda hanno anche il beneficio di espandere la selezione di beni che possiamo produrre, offrendoci anche l’accesso a prodotti del Vecchio Mondo. Le fattorie adiacenti all’Hacienda potranno inoltre creare un modulo specifico che permette l’uso del fertilizzante, e che funziona; in questo caso, risorsa indispensabile per poter usufruire del fertilizzante è il letame, prodotto passivamente da qualunque installazione adibita al bestiame. Infine, l’Hacienda permette di attivare dei decreti speciali, validi su tutta l’isola e capaci di fornire bonus specifici, al prezzo di qualche malus. Potrete per esempio ridurre le razioni che vengono fornite ai vostri cittadini, così da diminuire il consumo di tortillas e stufati di pesce, ma come potete immaginare loro non la prenderanno benissimo…

Se volete provare fin da subito queste novità, buone notizie per voi: Semi del Cambiamento include infatti un nuovo scenario, intitolato Stagioni d’Argento. In questa avventura della durata di circa cinque ore, ci ritroveremo esiliati su un’isola deserta con un compito molto semplice: raccogliere una quantità prestabilita di tonnellate d’argento, tramutarle in lingotti e utilizzarle per coniarci monete entro un tempo limite, così da ristabilire l’onore della nostra famiglia. Il compito è reso particolarmente arduo dal fatto che l’isola di partenza, con l’eccezione di un’area piuttosto piccola, è inadatta alla coltivazione; per renderla fertile dovremo impiegare bacini per la raccolta dell’acqua, la cui edificazione però richiede ampie quantità di legname e mattoni, oltre a un tempo non indifferente.

Per fortuna, sull’isola troveremo anche un’Hacienda malmessa che potremo restaurare in tempi brevi, e i cui bonus all’efficienza ci torneranno indubbiamente utili, visto lo spazio limitato adoperabile per la coltivazione; anche perché questo scenario non contempla la possibilità di commercio, quindi dovrete arrangiarvi a produrre tutto ciò di cui avrete bisogno, dal mais al caucciù passando per il peperoncino. Niente facili soluzioni ai vostri deficit produttivi! E mi raccomando, tenetevi pronti per le visite dell’Attuario, che verrà a controllare il progresso delle vostre operazioni e, già che c’è, a rifilarvi pesanti salassi. Nota conclusiva finale: fino al 20 aprile Anno 1800 sarà in prova gratuita su Ubisoft Connect. Un’ottima occasione di provare quello che è un solidissimo gestionale, ma tenete presente che il DLC Semi del Cambiamento non è incluso.