Fortnite non ha bisogno di noi (e non ne ha mai avuto)

Nel 2017, quando ancora non lavoravo per la migliore (nonché seconda al mondo per longevità) rivista di videogiochi, mi fu assegnata la recensione di Fortnite. Preceduto da grosse aspettative – in fondo si trattava pur sempre di un gioco prodotto da Epic – il titolo sviluppato da People Can Fly era arrivato già sgonfio al momento della prova sul campo. Accolto con giustificata diffidenza, Fortnite portò a casa recensioni tiepide, inclusa la mia, lo ammetto, avvolte nella presuntuosa convinzione di aver assistito all’ennesima next big thing del videogioco destinata a finire dimenticata nel giro di un paio di settimane. Non ci avevamo capito nulla, e non ci avremmo capito nulla ancora per un bel po’.

Per quanto si possa in fondo essere d’accordo sul fatto che quella prima versione fosse poca cosa, Fortnite è risorto dalle sue ceneri nel giro di due mesi, mentre ormai tutti o quasi noi del giornalismo di settore guardavamo altrove.

Con un po’ di autoindulgenza potrei dire che è l’industria ad averci insegnato che, e invece di osservarli sfumare all’orizzonte è meglio (per tutti, per lo stesso settore) iniziare a eccitarsi. Eppure, è innegabile che Fortnite sia diventato, un pezzo enorme della cultura popolare mentre il giornalismo videoludico guardava dall’altra parte. Poi certo ci siamo voltati indietro, perché i numeri fanno sempre gola etorna sempre buona per guadagnare click con una news in homepage, ma comunque continuando a trattarlo con un certo snobismo.

È da un po’ che provo a chiedermi quali siano le colpe di Fortnite. Forse l’essere apertamente indirizzato a un pubblico di adolescenti, come se ci fossimo dimenticati che in fondo quasi ogni titolo sul mercato è concepito con in mente quel target e l’anomalia è rappresentata da adulti con centinaia di ore a disposizione, non dai ragazzini che passano i loro pomeriggi sull’isola. O forse l’idea preconcetta che sia un gioco semplice, per bambini, ignorando così la stratificazione di meccaniche ed elementi occorsa negli anni (il mio cervello ancora non riesce a costruire e sparare allo stesso tempo, in ogni caso).

Il sospetto ulteriore è che in qualche modo abbia influito anche l’auto esclusione di Fortnite da quel ciclo di contenuti che autoalimenta la produzione di siti e riviste di settore. Di Fortnite non arrivano codici di accesso anticipati alle redazioni che consentano di esplorare in anteprima i nuovi capitoli, non ci sono eventi stampa né alcun’altra corsia preferenziale.

È evidente, insomma, che per Fortnite la stampa di settore non sia un referente privilegiato come avviene negli altri casi,. Eppure, cinque anni dopo,. Negli ultimi giorni è stata giusto pubblicatoche, tra le altre cose, oltre a cambiare nuovamentealla mappa di gioco, aggiornasu console next-gen e PC e introduce, andando a stravolgere ancora una volta le dinamiche di gioco con l’aggiunta di una nuova componente. È un vizietto che Fortnite. Negli anni ha impostato una struttura capace di reggere urti profondi e modifiche radicali,, senza battere ciglio. Una caratteristica con pochi o nessun precedente, che abbiamo ignorato, forse perchéper giocarci (o per ammettere di farlo) o forse perché nessun PR ha mai insistito perché lo facessimo.

La verità, dolorosa e spietata, è che Fortnite non ha bisogno di noi e non ne ha mai avuto. Il gioco di Epic mette a nudo come pochi altri quanto il giornalismo videoludico, nella sua forma attuale, sia un residuato che serve a poco e che oltre tutto nasconde sotto il tappeto grossi problemi deontologici.

Ma se per quest’ultimi il discorso è troppo ampio per essere affrontato in questa sede, ci si può anche solo limitare a considerare come Fortnite (e non solo, ma è l’esempio più lampante per il suo percorso e per i suoi legami) rappresenti in un certo senso, reso obsoleto da streamer, influencer e content creator, per quanto la cosa non ci piaccia.

Nonostante le stroncature nelle recensioni, la trascuratezza con cui viene trattato e l’esclusione quasi totale da classifiche di qualità e premi di settore, Fortnite è sempre qui, macina numeri strepitosi e accumula a ogni nuova iterazione collaborazioni con brand imponenti e marchi trasversali al settore (per cui il reparto commerciale di qualunque testata farebbe carte false).

Fortnite, insomma, potrebbe vivere molto più a lungo del giornalismo videoludico per come lo abbiamo sempre inteso, e questa è una realtà (o quanto meno una prospettiva) con cui dovremo prima o poi fare i conti.