Evercade EXP: finalmente ci siamo – Speciale

Blaze Entertainment ha presentato Evercade EXP, la sua nuova “retroconsole” portatile, e finalmente risolve il suo problema maggiore: l’appeal dei giochi a disposizione.

Pensiamoci: siamo nei primi anni Novanta e ancora ci piace andare in sala giochi. Ormai conosciamo i classici degli arcade a memoria, perché ci abbiamo inserito tonnellate di monetine, ma gli astri del momento sono Street Fighter II, Ghouls ‘n Ghost, Strider, Final Fight, R-Type: non sarebbe fantastico poterli giocare come si vuole, quando si vuole, dove si vuole?

Certo, al giorno d’oggi ci sonodalla dubbia fibra morale che permettono di farlo: basta piazzarci dentro le ROM prelevate dai cabinati, reperibili facilmente su Internet, e il gioco è fatto.

Ma se volessimo invece poter giocare legalmente, magari dopo aver estratto dalla sua scatola una comoda cartuccia e averla inserita in una console come il Lynx o il Game Boy, dopo aver annusato il profumo del manuale? Ecco, queste sono emozioni che non hanno un prezzo, o forse sì che ne hanno uno: i 149 euro necessari all’acquisto di una Evercade EXP.

L’EVOLUZIONE “INCLUSIVA”

Blaze Entertainment ha fatto del retrogaming legale una missione. Le sue fortune cominciarono alcuni anni fa con l’introduzione del primo handheld Evercade, un sistema a cartucce che permetteva di giocare a diversi titoli del passato contenuti su apposite cartucce, ma raccolti in modo che su ciascuna scheda ci fossero più giochi tra cui scegliere. Non mancò lo scetticismo; per quanto la console non fosse affatto malvagia (anzi), si scontrava con due grossi ostacoli: la pirateria dilagante e la quantità di giochi effettivamente a disposizione, una goccia nell’oceano del retro-ludo, con pochi titoli effettivamente di grido.

Ma questi ostacoli non le impedirono di crearsi una fan base e di lanciare, soltanto l’anno scorso,– da collegare alla TV in salotto – per giocare alla stessa line-up che, nel frattempo, cresceva e si arricchiva, oltre che di qualche gioco nuovo di zecca come l’ottimo

Si arriva così alla grande novità di oggi, una nuova versione dell’handheld che già contiene, preinstallati nel firmware, ben 18 classici della sala giochi e non sono titoli qualunque, sono grandissimi classici della Capcom: 1942, 1943, 1944 The Loop Master, Bionic Commando, Captain Commando, Commando, Final Fight, Forgotten Worlds, Ghouls ‘n Ghosts, Legendary Wings, MERCS, Street Fighter II Hyper Fighting, Strider, Vulgus e versioni a 8 e 16 bit di Mega Man (8-bit), Mega Man 2 (8-bit), Mega Man X (16-bit) e Breath of Fire (16-bit).

Per precisi accordi di licenza, questi giochi sono inclusi nella console e non potevano essere commercializzati su cartuccia: i fan di Evercade, dunque, dovranno necessariamentese vogliono giocarli. Non è finita qui, perché nella scatola troviamo anchecon alcuni arcade della: R-Type, Moon Patrol, 10-Yard Fight, Lightning Swords, Battle Chopper e In The Hunt.

Qualcuno storcerà il naso notando che il proprio gioco preferito ancora non c’è o rammentando che, difficilmente, vedremo mai girare roba di SEGA o Nintendo sul “concorrente” Evercade, ma nell’elenco qui sopra c’è un importante spaccato dell’epoca degli arcade e possiamo mettercelo in tasca, spazio permettendo.

NOVITÀ HARDWARE

L’Evercade EXP ha un look molto più moderno della precedente. Se col primo modello Blaze intendeva fare il verso alle usanze degli anni Ottanta, con righe rosse e bottoni che ricordavano piuttosto smaccatamente gli schiacciapensieri e i giochi elettronici di quarant’anni prima, l’EXP si presenta più “sleek”, totalmente bianca e con dimensioni leggermente inferiori al passato, pochi millimetri ma sempre apprezzabili.

La novità più vistosa, chassis a parte, è la presenza di, essendo un LCD IPS da 800×480 pixel (contro i 480×272 pixel del vecchio modello) e dei due” nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Un accorgimento che non è certo lì per caso, ma perché con un apposito pulsantino, posizionato nel lato inferiore della console, è possibile passare(modalità tate) e: i comandi della croce direzionale cambiano di conseguenza, così è possibile impugnare l’handheld come se fossee usare il pollice della mano destra per “sparare”.

L’aumento della risoluzione e del parco giochi emulato è ben supportato dal nuovo processore centrale da 1,5 GHz, presumibilmente un parente stretto (se non lo stesso) della console fissa Evercade VS, di cui abbiamo parlato esattamente un anno fa, anch’esso un passo avanti rispetto al modello da 1,2 GHz impiegato in passato.

C’è ancheper collegare l’handheld alla TV, ma l’uscita è limitata alla risoluzione 720p (la stessa dei TheC64, per fare un paragone) contro i 1080p dell’Evercade VS, ma ci teniamo a sottolineare che per i classici del passato è tuttora: chi vuole giocare a Street Fighter II o a Strider sul mega-schermo in salotto

La ricarica della batteria da 3000 mA avviene per mezzo di una porta USB di tipo C e l’autonomia dalla rete elettrica è di 4-5 ore.

IMPRESSIONI D’USO

Non c’è dubbio che l’inclusione dei classici di Capcom costituisca un notevole balzo in avanti per l’appetibilità dell’Evercade EXP, più che della line-up in generale, visto che è possibile giocarli soltanto su questo modello.

Da ragazzino ho amato molti dei giochi inclusi e l’unico neo della collezione è – almeno dal mio punto di vista – l’assenza di Ghosts ‘n Goblins, benché il suo seguito sia stato giustamente inserito.

Non è certo la prima volta che potremmo giocare a 1942 o a Street Fighter II su una console portatile, ma farlo con la consapevolezza che sì, quello è proprio l’originale e non stiamo facendo nulla di illegale ha tutto un altro sapore.

Condividi con gli amici Inviare

Ho apprezzato molto l’idea della, ma trovo il peso e le dimensioni dell’EXP: dopo qualche partita sono tornato a usare la modalità landscape con i titoli “verticali”, anche a costo di vedere la grafica. Comunque sia, una delle maggiori lacune per cui mi ero lamentato l’anno scorso –– è stata sicuramente colmata in qualche maniera e se volessi a ogni costo una console portatile capace di di restituirmi, come scartare la confezione di una cartuccia e infilarla nell’apposito vano, sicuramente. Restano ancora aperti alcuni nodi come la possibilità di giocare(tutt’ora preclusa, sebbene in via di sviluppo) e, ma siamo certi che Blaze Entertainment ci stia lavorando.