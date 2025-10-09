I Soulslike sono cambiati – Speciale

In principio era il Verbo e il Verbo era presso From Software, anzi, il verbo era From Software, perché era de facto l’unico sviluppatore a saperlo pronunciare in un modo che fosse udibile alle masse. Poi però le lingue di fuoco sono scese anche sulle teste di altri sviluppatori. O forse la verità è che hanno buttato via il Vangelo secondo Hidetaka.

La pianura che circonda Jova si è aperta davanti a me. Era l’area che si intravedeva alla fine della demo di Hell is Us, la promessa di qualcosa se non open world quantomeno dal respiro un po’ più ampio di quella sezione tutto sommato lineare nella foresta di Senedra. Attraverso queste paludi e mi rendo conto di essere fortunato: non sto giocando il solito clone di Dark Souls, semmai dovessi finire in Game Over ricomincerei semplicemente dall’ultimo punto di salvataggio, i nemici che ho ucciso rimarrebbero morti – almeno finché non abbandono l’area salendo sull’APC e non dovrei tornare indietro a recuperare anime/echi di sangue/rune.

HIDETAKA IS US

Hell is Us a From Software deve comunque tantissimo, non fosse altro per il fatto che negli ultimi quindici anni ha sdoganato un modo di intendere il videogioco che sembrava essersi perso in qualche vecchia cartuccia per NES, e che invece è venuto fuori avesse ancora tanto da dire. Il punto di contatto principale tra questo nuovo mondo e il vecchio, quello che ormai giochiamo (o quantomeno abbiamo visto e sentito giocare) dal 2011, è l’idea che niente ti sia dovuto.

Dark Souls voleva dire andare avanti a tentoni e bestemmie, Hell is Us vuol dire la stessa cosa, nonostante la sfida si sia spostata dalla punitività eccessiva dell’errore al dover mettere in fila gli indizi per capire qual è il prossimo passo. È proprio per questo che attraversando le Paludi di Acasa mi sono sentito fortunato: lì un erroree, per quanto ostico, nessun gruppo di nemici mi avrebbe costretto al. Nel caso peggiore sarebbe bastato farli fuori uno alla volta, abusando di tutte le skill a ricarica del drone o dei glifi equipaggiati sull’arma. Uno alla volta e sarebbero caduti tutti, alla fine. E io avrei potutoi segreti di Hadea.

Chiaro, poi il feeling pad alla mano assomigliava comunque a quello di un gioco From Software: la stamina, i parry, le animazioni che cambiano a seconda dell’arma equipaggiata. Ma qualcosa si è deciso di alleggerire – per esempio l’inventario non ha nessun peso – e qualcos’altro di modificare, per esempio la barra della resistenza che va di pari passo a quella della salute per non rendere le cose davvero troppo facili. Si respira la stessa cosa ascoltando quello che Hadea ha da dire, anche se Hadea sembra decisamente più disposta di Yharnam o dell’Interregno a lasciarsi decifrare. C’è in corso una guerra civile, che assomiglia tanto a tantissime di quelle storie che riempiono i nostri feed di Instagram. Come quelle storie le motivazioni affondano le radici nel passato, in questo caso in un passato veramente remoto, e finisce per finirci in mezzo anche la religione.

L’esplorazione in Hell is Us premia in modo più ovvio, c’è meno speculazione e non si limita a qualche riferimento lasciato in sospeso nell’architettura o nelle descrizioni degli oggetti, ma un pezzo alla volta svela in pratica tutta la mitologia di Hadea. Anche qui si è lasciato indietro il peso, si è cercata una soluzione che pur rimanendo simile al Vangelo originale suoni scritta da un altro apostolo. Hell is Us è un soulslike, se lo si vuole definire così, dove il combattimento c’è ma è meno centrale nell’economia del discorso, e dove la lore non è più qualcosa da bisbigliare a mezza bocca, ma viene spiegata ad alta voce pur rimanendo di fatto sullo sfondo.

ODYSSEY TO THE BLACK

Non tanto tempo prima ho giocato una cosa che ci assomiglia molto – almeno, filosoficamente. La finestra di lancio più o meno era quella, ma soprattutto era più o meno quella l’intenzione che avevano gli sviluppatori, anche se tra la Montreal di Rogue Factor e la Shenzen di Game Science ci sono dodicimila chilometri. Anche Black Myth Wukong voleva scrivere il suo Vangelo.

Ci sono alcune delle parabole che Miyazaki e i suoi hannoraccontato – anche qua c’è una barra della stamina, bisognaper non farsi colpire, addirittura ci sono delle fiaschette simil-Estus – ma ci sono anche tante differenze. La storia è ancora più esplicita che ad Hadea, per quanto anche qui diverse delle missioni secondarie non vengano tracciate in nessun modo esplicito e tocchi ricordarsi cosa si è fatto e cosa no. Ma soprattutto c’è una Quality of Life dietro il combat system che (anche qui). Solo che non incentiva l’esplorazione, ma il fare a botte, il provare e riprovare diverse build, diverse configurazioni delle abilità, diverse combinazioni tra le armi. Addirittura del liquore che si può mettere nelle fiaschette, perché per esempio c’è la possibilità di scegliere di avvelenarsi da soli per sfruttare i bonus che una delle armature garantisce con quello status alterato.

Anche qui non c’è la corpse run e i punti esperienza sono una cosa che una volta guadagnati nessuno può togliere, anzi si possono resettare e ri-spendere da capo direttamente dal menu. I nemici qui picchiano, soprattutto picchiano quelli più nascosti, e i boss opzionali e segreti non mancano mica. La Cina di Wukong è più ostile di Hadea, ma nonostante questo anche qui si è deciso di alleggerire, dopo il day one addirittura di ascoltare chi si lamentava dell’assenza di una mappa in-game (che invece Hell is Us non ha e, sembra, non voglia avere by design).

SHADOWS DIES TWICE

I nemici quando ti fermi a meditare respawnano, ma è parte del disegno perché se vuoi puoi perdere tempo a grindare per sbloccare quella voce nello skill tree che ti sembra completi bene la tua strategia di battaglia. Non ti costa nulla perchè nulla è quello che hai da perdere – cioè, tempo a parte – perché tanto non puoi perdere quei punti, e nel caso puoi recuperarli e spenderli da un’altra parte. È una cosa a cui, e fin troppo facilmente si finisce per volerla rivedere anche negli altri Vangeli che si stanno scrivendo,. Sembra assurdo, anzi, che qualcuno ci abbia messo tutto questo tempo a provare a fare qualcosa che preso il pad in mano sembra così ovvio., perché non è arrivato prima?

Forse è arrivato proprio dall’Interregno. È lì che From Software è riuscita a tirare fuori qualcosa che fosse per tutti – o insomma, per 30 milioni di persone – pur rimanendo comunque From Software, perché Elden Ring è più accessibile ma rimane comunque una cosa molto distante da un gioco che consiglieresti a chi di solito non videogioca, e anzi qualcuno vorrebbe comunque ci fosse una easy mode. Però forse lo scisma è iniziato ancora prima, quando Activision ha deciso che voleva aggiungere al suo catalogo qualcosa che avesse la firma di Hidetaka Miyazaki ma che avesse comunque quello che ci si aspetta di trovare in un videogioco: dei tutorial. Forse perfino Bobby Kotick ha fatto delle cose buone, forse vedere i maestri scendere a patti con i loro stessi dettami ha dato a tutti gli altri la motivazione per non limitarsi a copiare. Oppure forse era nell’aria, un po’ come quando in quella che sembra essere un’altra vita qualcuno ha iniziato ad essere stufo di chiamare i suoi lavori “Doom Clone” e allora ha deciso che era il momento di crescere e di diventare sparatutto in prima persona, condannando Doom ad un esilio che poi è finito solo nel 2016. Costringendo lo stesso Doom a cambiare, tirando fuori un Doom 3 che con gli altri due – e con Eternal, e anche con The Dark Ages – tutto sommato ha molto poco da spartire.

Penso di poter dire in meglio, perché alla fine se ti piace Dark Souls così com’era nel 2011 continuano ad esistere anche quelli a sua immagine e somiglianza. Ma esistono soprattutto i Wukong e gli Hell is Us.

E attraversando i loro livelli mi sento fortunato a poterli finalmente giocare.