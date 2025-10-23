L’innegabile fascino dell’ibridazione – Speciale

Spesso creare i videogiochi è come cucinare: gli ingredienti sono quelli ma basta mescolarli in modo inedito per dare vita ad un piatto dal sapore unico, nuovo, fresco.

L’infanzia del videogioco, quel periodo in cui uscivano con regolarità opere sperimentali, generi creati di sana pianta da geni capaci di piegare le regole della programmazione, di sfruttare limiti che parevano invalicabili, è ormai passata da un pezzo. L’industria, quella che fattura di più nell’entertainment, ha bisogno di certezze e, fisiologicamente, dopo migliaia e migliaia di videogiochi (ma questo vale anche per altri media, cinema, musica ecc.) riuscire a tirare fuori dal cilindro qualcosa di inedito, realmente mai giocato, è un evento più unico che raro. In questo contesto uno dei modi più intelligenti ed efficaci per proporre novità è ibridare generi, cogliere idee da opere diverse e fonderle in strane ricette di game design che, sulle prime, possono sembrare bizzarre e azzardate, ma che poi riescono a sprigionare tutto il loro sapore, sorprendendo e lasciando una persistente espressione di soddisfazione sul volto.

CURIOSE SINERGIE

L’ultimo uscito dalla prestigiosa scuderia Devolver, Ball x Pit, è un esempio virtuoso di tantissime idee amalgamate in modo da restituire un’esperienza il più rotonda possibile, omogenea, senza sembrare un patchwork disordinato e poco coeso. Gli elementi che ne compongono il game design sono chiarissimi: c’è la base di Vampire Survivors (con orde di nemici e il costante level up ritmato tramite la raccolta di gemme dai mostri eliminati) applicata al classico pozzo “alla Tetris”, in cui però il combat system (o puzzle solving, vedendola da un altro punto di vista) si sviluppa alla “Breakout”, lanciando quindi palle magiche e rimbalzanti, ognuna dotata di un potere speciale (ed è possibile anche fonderle per creare effetti ancor più devastanti, ritornando a Vampire Survivors), il tutto immerso in una struttura rogue-lite.

Ma non è finita perché, se già il gioco funziona già benissimo così, con un perfetto equilibrio tra caos e strategia, ci hanno infilato in mezzo un (mini)city builder dove creare ed espandere la propria città, raccogliendo risorse per alimentare il loop della costruzione (e staccare un attimo dalla frenetica azione). Troppa roba? Per nulla, perché ogni sistema si incastra alla perfezione con gli altri, auto-alimentando il gameplay di partita in partita e inserendo variazioni furbe, come la gran quantità di personaggi utilizzabili e le particolarità che distinguono ogni livello. Per tutti questi motivi l’opera firmata Kenny Sun è un perfetto esempio di come pesare e abbinare idee con consapevolezza, evitando di risultare eccessivo e mantenendo sempre una visione di fondo estremamente centrata.

Ball x Pit è un esempio recentissimo ma ci sono veri e propri casi videoludici nati da questo tipo di ibridazioni. Pensiamo a Fortnite e Rocket League, due titoli che hanno letteralmente segnato e dominato il decennio videoludico, diventando fenomeni culturali capaci di accogliere decine di milioni di giocatori. Il primo, nato come un mix tra TPS e tower defense PvE per poi esplodere nella sua versione battle royale PvP (aggiungendo quindi un altro genere all’equazione iniziale), il secondo, un alieno incontro tra racing e calcio a cui basta una partita per far innamorare. Gli elementi scelti dagli sviluppatori non sono affatto casuali. Quando nell’ormai lontano 2011 Epic presentò Fortnite (ben 6 anni prima del clamoroso successo) lo descrisse come un incontro tra Minecraft (altro fenomeno che nacque proprio in quegli anni) e Left 4 Dead, due opere estremamente popolari che, fuse, avrebbero potuto dare vita a qualcosa di straordinariamente pop; con ogni probabilità sono andati ben oltre le più rosee aspettative.

Rocket League è invece un puro colpo di genio, un’idea tanto semplice quanto folgorante, ma è anche un caso rarissimo, nell’industria, di seconde possibilità concesse e sfruttate. Il successo firmato Psyonix nasce infatti nel 2008 con l’eloquente nome di Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars su PlayStation 3. Gli ingredienti c’erano già praticamente tutti ma l’esecuzione fu abbastanza mediocre, con un’accoglienza piuttosto tiepida da parte di pubblico e critica. Ma, quando si ha tra le mani un concept del genere, è giusto riprovarci, con 7 anni di esperienza in più, su una generazione di macchine più potente e, probabilmente, con un pubblico molto più ricettivo, finalmente pronto ad accogliere un prodotto del genere e farlo diventare virale. Il resto è Storia. Scegliere i giusti mattoncini di game design è tutt’altro che una formula matematica per il successo, ce la fa uno su mille. Ma è proprio alla ricerca di questa piccola possibilità che gli sviluppatori continuano ad arrovellarsi, a provare, a combinare.

GENERI COMUNICANTI

Un grande cult dell’ibridazione è sicuramente Brutal Legend di Double Fine, diretto da Tim Schafer e interpretato da Jack Black. Un action adventure open map dalle sfumature quasi “zeldiane”, ambientato nell’immaginario heavy metal che, d’un tratto, si trasformava in un tower defense non particolarmente riuscito, procedendo come una montagna russa dall’inizio alla fine tra idee pazzesche, una colonna sonora fuori di testa e sequenze decisamente meno ispirate, come quando salta l’audio nel mezzo di un concerto. Qui si ritorna infatti alla coesione di cui sopra, che non può mai venire meno in un ibrido, con intere parti di gameplay che rischiano altrimenti di apparire quasi posticce, cacciate dentro a sviluppo ormai concluso. Rimane però un’opera molto amata e carismatica, capace di parlare al suo pubblico faccia a faccia, senza peli sulla lingua, un po’ come un altro titolo a tema musicale, più recente e altrettanto adorato dal suo pubblico; un matrimonio tra due generi che parlano la stessa lingua.

Perché Hi-Fi Rush di Tango Gameworks è l’incontro perfetto di due gameplay che hanno tantissimo in comune: stylish action e rhythm game. D’altronde nello stylish non si fa altro che seguire il ritmo intrinseco delle combo per mantenere in vita il moltiplicatore di punteggio (oltre che per ingigantire il proprio ego). Tango ha solo esplicitato la cosa “costringendo” il giocatore a combattere davvero a tempo di musica, per guadagnare punti (chiaro) e infliggere più danni ai nemici. Non è un gioco particolarmente intuitivo sulle prime, soprattutto se lo si vuole giocare come vorrebbero gli sviluppatori, ma essendo consapevole di questo evita di essere frustrante e intransigente, permettendo di sbagliare qualche nota e cercando di non esagerare mai, mantenendo una leggibilità dell’azione sempre chiara. Poi inevitabilmente fare tutto a ritmo in un ambiente 3D sembra un po’ una forzatura, talvolta, ma è decisamente uno di quei titoli che muore con le proprie idee, portandole alle estreme conseguenze e centrando in pieno l’obiettivo.

Da giocatore, le sensazioni che si provano mettendo le mani in un titolo ibrido, sono particolari, perché tutta l’esperienza vive sull’equilibrio tra familiarità e novità. Si è già giocata quella meccanica ma ora è in un altro posto rispetto al solito, viene utilizzata con un fine totalmente inedito; questo rompe l’abitudine e attiva l’attenzione, la curiosità, stimola a fondo corpo e mente. In un gioco come Rollerdrome ci si esibisce in trick alla “Tony Hawk”, però è importante farlo non tanto per il punteggio (anche) ma soprattutto per ricaricare le armi con cui eliminare i nemici che infestano le arene. Una delle più famose hidden gem per Nintendo DS, Harry Hatsworth in Puzzling Adventure, ha un gameplay per schermo: action platform sopra, puzzle in stile Puzzle League sotto.

Presi singolarmente sono assolutamente banali, ma è la comunicazione tra loro a rendere il tutto speciale: si eliminano i nemici di sopra, finiscono nei blocchi di sotto e, se non li si debella definitivamente, una volta arrivati al bordo dello schermo, tornano in gioco. Allo stesso modo si può recuperare salute o caricare la barra del potere speciale. Semplice ma geniale. Per non parlare di quanto sia deliziosamente controintuitivo il mix tra strategico a turni e run ‘n gun di Metal Slug Tactics, dove il difensivismo rappresenta morte certa mentre il rischio porta alla vittoria, laddove muoversi di più caselle possibili aumenta l’attacco e la difesa dei protagonisti, anche al costo di rimanere senza copertura e subire più danni successivamente.

È come quando da bambini ci si inventava nuove regole coi giocattoli che avevamo a disposizione. Si faceva di necessità virtù, reinventando, ricontestualizzando, cambiando ruoli, distruggendo Lego invece di costruirli. C’è sempre modo di creare novità dall’usato, bisogna avere però la visione giusta, una scintilla, osare e magari accettare che non tutto possa combinarsi alla perfezione. Quando però qualcuno riesce a dare un nuovo senso alle regole dell’interazione, giocare smette di essere una semplice reiterazione di concetti per tornare stupore, genialità, stile. La creatività non è morta, si è solo spostata nei mercatini del gameplay usato.