NBA 2K20 conquista in Italia la vetta della classifica console

Il titolo sportivo di 2K ha trionfato – nella settimana che va dall’11 al 17 maggio – nelle classifiche di vendita italiane, sia su quella generale che su quella dedicata alle sole console.

NBA 2K20 ha sicuramente beneficiato delle ingenti scontistiche che lo vedevano spesso in saldo con una detrazione, a seconda della versione, anche superiore al 90% del proprio prezzo base.

Sul podio troviamo ancora gli immarcescibili GTA V e Fifa 20 mentre, nella graduatoria riportata dall’IDEA dedicata al solo PC, Tekken 7 si porta in testa davanti a Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter e Stellaris.

Da segnalare anche la solida posizione di Animal Crossing: New Horizons che, ormai a diverse settimane dal lancio, rimane ancora stabile in settima posizione assoluta, nonostante una classifica per il resto molto fluida.