NHL 21 arriverà un po' più tardi del previsto

Sembra che neanche i pattinatori della National Hockey League siano riusciti a sfuggire alle conseguenze della pandemia: come riportato in un community update, NHL 21 arriverà in ottobre invece che in settembre, mese tradizionale di rilascio per i titoli della serie sportiva di EA. Oltre a chiarire che la necessità di lavoro da casa ha portato a questo ritardo, il post ha anticipato che per fine agosto i fan potranno finalmente vedere NHL 21, e le novità introdotte da questo capitolo, in azione. È stata inoltre chiarita la posizione del team di sviluppo in merito alle console di nuova generazione: EA Vancouver ha detto di aver profuso tutti i suoi sforzi nel rendere NHL 21 una esperienza migliore possibile per le console di attuale generazione, e ha quindi scelto di non investire risorse in un porting per PS5 e Xbox Series X.

