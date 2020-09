Frontier Development ha da poco annunciato che Elite Dangerous: Horizons diventerà un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori a partire dal 27 ottobre 2020, sia che siate esploratori dello spazio su PC, su Xbox One o su PlayStation 4. E se per caso siete ancora in dubbio su un eventuale acquisto, prendetevi pure il vostro tempo: d’ora in poi, Horizons sarà parte del pacchetto base di Elite Dangerous. Questa espansione, uscita ormai quattro anni fa, introduceva il crafting delle armi, equipaggi da più giocatori e, sopratutto, l’atterraggio planetario.

Tenendo a mente quest’ultima cosa, non è per niente strano che Frontier Developments abbia deciso di rendere gratuita questa espansione dato che la prossima, Odyssey, si concentrerà proprio sul gameplay piedi a terra. Una probabile mossa di marketing, ma alle cose gratuite è sempre difficile dire di no.