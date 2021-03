Loop Hero supera 500 mila copie vendute in una settimana

Le ultime settimane sono state un periodo di particolare cuccagna per i fan dei roguelike, e sembra che un titolo in particolare sia riuscito a conquistare i cuori di molti giocatori. Stiamo parlando di Loop Hero, che nel giro di una settimana ha superato la notevole cifra di 500 mila copie vendute. L’annuncio è arrivato accompagnato dalla notizia di una prossima collaborazione con l’artista Bard-the-zombie, oltre a una serie di chiarimenti su quali saranno i prossimi passi per Loop Hero.

Four Quarters ha infatti dichiarato che i prossimi aggiornamenti per il titolo saranno principalmente di quality of life; vengono citate, ad esempio, la possibilità di salvare durante le spedizioni e nuove impostazioni di velocità. Più avanti, però, i giocatori del roguelike possono aspettarsi nuovo contenuto: classi, trasformazioni, carte e musica che andranno ad arricchire l’esperienza.