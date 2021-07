World of Warcraft rimuoverà NPC e riferimenti fuori luogo

A poca distanza dalla lettera del CEO di Activision Blizzard legata alle pesanti accuse di sessismo e malagestione interna rivolte allo studio, gli sviluppatori di World of Warcraft hanno a loro sua volta condiviso un messaggio. “Gli ultimi giorni sono stati un periodo di riflessione e per il nostro team, spesi conversando e contemplando, pieni di tristezza, dolore e rabbia, ma anche speranza e risolutezza. Mentre prestiamo ascolto alle coraggiose donne che hanno condiviso le loro esperienze, confermiamo la nostra dedizione nel prendere le azioni necessarie per assicurarci che siamo in grado di fornire un ambiente inclusivo, accogliente e sicuro sia per il nostro team che per i nostri giocatori in quel di Azeroth.”

Proprio su World of Warcraft il messaggio chiarisce che arriveranno i primi cambiamenti: “rimuoveremo riferimenti che non sono appropriati al nostro mondo”. Ancora da vedere quali azioni prenderà di preciso la squadra di sviluppatori, ma è altamente probabile che l’intenzione sia quella di rimuovere i vari NPC dedicati ad Alex Afrasiabi, ex Creative Director dell’MMORPG e soggetto di pesanti accuse negli ultimi giorni.