Shadowrun Trilogy in arrivo su Nintendo Switch nel 2022

Fra tanti nomi importanti, nel corso del Nintendo Direct di stanotte ha fatto capolino anche un nome che ci ha fatto piacere risentire. Stiamo parlando della raccolta Shadowrun Trilogy, dedicata ai tre giochi di ruolo tattici di Harebrained Schemes e in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2022. I titoli inclusi in questa collezione sono, naturalmente, Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall Director’s Cut e Shadowrun: Hong Kong Extended Edition.

Per chi non fosse familiare con il genere, l’ambientazione di Shadowrun mischia il più classico del mondi cyberpunk con forti elementi fantasy: orchi, elfi, magie e spiriti vivono a stretto contatto con impianti cibernetici, megacorporazioni e ovviamente insegne al neon in ogni dove. Sebbene sia rimasta relativamente di nicchia, la trilogia di Shadowrun è molto amata sopratutto per l’alta qualità della sua scrittura. E mi raccomando: se per caso meditate di iniziare a giocarci, ricordatevi di non stringere mai accordi con un drago.