Ghostunner: disponibile l'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S

Come promesso già qualche mese fa, Ghostrunner ha infine ricevuto il suo tanto atteso aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S. Chi possiede la versione PS4 o Xbox One del gioco potrà effettuare l’upgrade gratuito per la rispettiva famiglia di console, iniziando fin da subito ad apprezzare tutti i miglioramenti apportati da One More Level. Con il passaggio alla next-gen, Ghostrunner può infatti fregiarsi di risoluzione 4K e 120 FPS, HDR in post-processing, ray tracing, audio 3D e, su PS5, del supporto al feedback aptico del DualSense.

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S includono ovviamente tutti gli aggiornamenti rilasciati da One More Level nel corso dell’anno: Modalità Foto, Modalità Ondate e Modalità Assistenza in particolare. E per chi vuole personalizzare ulteriormente l’esperienza, è disponibile al prezzo di 7,99€ il Bundle di Jack, che include tutti gli oggetti cosmetici rilasciati finora. Le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco sono in vedntia al prezzo di 29,99€.