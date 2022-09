Xbox Elite Controller Series 2 Core: presentato il nuovo modello

L’offerta di controller ufficiali “pro” per Xbox si amplia con il lancio dell’Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core, nuovo modello annunciato da Microsoft che consiste in una rivisitazione in chiave premium della versione standard già presente sul mercato. Un trailer ci introduce il nuovo prodotto.









Il Core mostra un costo differente, 129,99 dollari contro i 179,99 dollari dello standard, ma dispone anche di un numero più limitato di accessori, il cui acquisto può essere effettuato separatamente. Le premesse sulla qualità del prodotto parlano di un progetto studiato per garantire altissime prestazioni, anche in termini di personalizzazione e durata. L’Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core sarà presente il prossimo autunno all’Xbox Design Lab e sia questo nuovo controller che il Complete Component Pack sono disponibili già oggi per il preordine.