NACON Connect 2023: il trailer integrale dell'evento

Ieri si è svolto il NACON Connect 2023. Durante l’evento il publisher ha condiviso una serie di annunci, filmati di gameplay e nuove informazioni sul catalogo dell’anno. Durante la conferenza online sono stati presentati 16 giochi, tra cui The Lord of the Rings: Gollum e RoboCop: Rogue City. Di seguito il video dell’evento integrale:









Nel corso dell’evento, le numerose clip hanno rivelato alcuni dettagli sull’effettiva esperienza di gioco di diversi titoli. Alcuni dei giochi annunciati alla precedente NACON Connect hanno rivelato il loro gameplay per la prima volta. È il caso in particolare di Ravenswatch, il cui Accesso Anticipato inizierà il 6 aprile, Gangs of Sherwood oppure RoboCop: Rogue City, che presenta la sua dimensione investigativa e conferma la sua esperienza decisamente FPS.

Oltre ciò sono stati fatti diversi annunci di giochi sportivi come TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, ed è stata condivisa una nuova finestra di uscita per Ad Infinitum (settembre 2023). Infine, come ci ha ricordato il NACON Connect 2023, nella giornata di ieri sono stati pubblicati quattro giochi NACON: Clash: Artifacts of Chaos, Transport Fever 2: Console Edition, nonché Session: Skate Sim e Train Life – A Railway Simulator, entrambi disponibili dal 9 marzo anche su Switch.