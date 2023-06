Star Wars Jedi Survivor: disponibile la nuova patch

Star Wars Jedi Survivor, prosieguo delle avventure di Cal Kestis, è la nuova iterazione che arriva dalla Galassia lontana lontana più celebre della cultura pop. Sviluppata da Respawn Entertainment e pubblicata da Electronic Arts, la nuova opera è stata premiata e apprezzata dalla critica nonostante i problemi riguardanti la versione PC, la meno efficace delle altre versioni. In tal senso, il team statunitense si è impegnato per risolvere i problemi relativi alla piattaforma più giocata al mondo per permettere ai giocatori la possibilità di godersi le avventure del Jedi fuggitivo più famoso del panorama videoludico in maniera più fluida e ricercata, proprio per vantare le mirabolanti aggiunte proposte nel pacchetto di questa nuova, esaltante avventura che promette meraviglie e tante cose da vedere e conoscere sull’universo espanso di Star Wars.

Disponibile da oggi, la patch 6 cambia radicalmente le prestazione su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, migliorando di molto la stabilità di Star Wars Jedi Survivor con ulteriori aggiunte e correzioni fondamentali. Ci riferiamo alle correzioni di vari crash su tutte le piattaforme, a miglioramenti relativi alle collisioni, ad aggiustamenti sulla gestione dei blaster durante le sparatorie, a qualche piccolo intervento sulla modalità foto, agli aggiornamenti sui dati della mappa olografica e molte altri accorgimenti. Il team di sviluppo, inoltre, ci tiene a rimarcare che sta lavorando assiduamente per garantire il massimo delle sue forze per rendere Star Jedi Survivor migliore e sempre più curato dopo il lancio dello scorso mese. Già questa è un’ottima notizia, specie per chi è appassionato delle avventure di Cal Kestis.