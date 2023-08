Nightingale arriverà in Accesso Anticipato nel 2024

Nightingale, sviluppato e pubblicato da Inflexion Games, arriverà in Accesso Anticipato a febbraio 2024 dopo un lungo periodo di sviluppo. Il giocatore forgerà la sua storia fatta di scoperte e lotte per la sopravvivenza, in un universo in stile gaslamp fantasy vittoriano generato proceduralmente. Combinando un profondo gameplay basato sulla creazione e la sopravvivenza con un’intricata costruzione del mondo e una grafica mozzafiato, Nightingale spinge i confini del suo genere attraverso missioni, una narrativa in costante evoluzione e un’enfasi sull’autonomia del giocatore.









“Dopo anni di costante lavoro da parte del team dedicato, siamo fieri di annunciare che Nightingale arriverà in accesso anticipato il 22 febbraio 2024. La data è stata posticipata di qualche mese rispetto a quanto annunciato in precedenza, ma il nostro studio ha a cuore la qualità dei suoi prodotti e prende molto sul serio la soddisfazione dei giocatori. Vogliamo assicurarci che il titolo sia all’altezza delle aspettative della nostra community, il cui ruolo è stato fondamentale nello sviluppo del gioco. Ci impegneremo affinché Nightingale non solo realizzi la nostra visione, ma diventi anche un luogo amato dai nostri giocatori, da esplorare e scoprire insieme ai propri amici per molti anni a venire,” dichiara Aaryn Flynn, CEO della Inflexion Games.