Slay the Princess è ora disponibile

Sviluppato e pubblicato da Black Tabby Games, Slay the Princess è una visual novel horror che conduce il giocatore in un piano esistenziale effimero e brutale, in cui la ricerca della verità è l’unico motivo realmente valido per avanzare nei suoi incubi. Al suo interno, infatti, non si cercherà di salvare la principessa, ma di ucciderla, non credendo alle sue bugie e falsità.









E se, al contrario, si ascolteranno le sue oscure parole? Si rischierà di distruggere il mondo, causando effetti imprevedibili sull’intera popolazione. Slay the Princess proporrà scelte e dialoghi da affrontare per avanzare nello spettro del suo game design.