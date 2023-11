EA Sports FC Futures: al via il primo progetto italiano

EA Sports FC Futures è il piano su scala globale di EA SPORTS per investire nel calcio delle comunità locali, con l’obiettivo di far crescere la passione per il gioco in tutti, e non solo attraverso il videogioco, ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il progetto, inaugurato ieri nel capoluogo piemontese, ha l’obiettivo di offrire a 35 bambini – segnalati dal Comune di Torino – l’accesso gratuito a un corso settimanale presso il centro sportivo FDS Spazio Talent Soccer, parte della rete Juventus Academy, che li accompagnerà per tutta la stagione calcistica 2023/24, per poi concludersi con un Summer Camp estivo della durata di 4 settimane.









L’evento di lancio ha registrato anche la presenza del fuoriclasse bianconero Federico Chiesa che, nei panni di ambasciatore FC, ha regalato ai bambini presenti la possibilità di interagirci. “È un privilegio per EA Sports FC dedicare questo programma in memoria di Gianluca Vialli. La bandiera della Juventus è già stato immortalato come Eroe in milioni di partite disputate in EA Sports FC. Oggi la celebrazione dei suoi traguardi e della sua memoria si estende dal campo virtuale anche a quello reale”, ha dichiarato James Salmon, Senior Director Brand di EA Sports FC.