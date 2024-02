Quadroids arriverà a breve

Creato dallo sviluppatore in solitaria Blue Loop Studio, Quadroids, in arrivo il prossimo 22 febbraio, mette il giocatore al fianco di un malvagio signore robotico, Roboctopus, nel tentativo di conquistare il dominio galattico assoluto. Con un esercito di subdoli bot – i Quadroids – il giocatore dovrà superare oltre 100 temibili prove, schivando pozze di acido, laser e ogni sorta di pericolo letale.









“Non vediamo l’ora che Quadroids sia disponibile per vedere come se la caveranno le persone”, afferma Guillaume Crouzille, creatore dell’opera. “Abbiamo davvero trovato una chiave unica per il genere dei platform, aggiungendo più personaggi da controllare simultaneamente e anche nel modo in cui si superano gli ostacoli: non c’è nient’altro come Quadroids!”.