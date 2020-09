Genshin Impact disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Come già annunciato nel corso dell’ultimo State of Play, l’action RPG Genshin Impact è da oggi disponibile su PC, PlayStation 4, Android e iOS. Per l’occasione, lo sviluppatore MiHoYo ha preparato un trailer che mostra il mondo open world che potremo andare a visitare, alcuni dei protagonisti e il sistema di combattimento.

Ricordiamo che si tratta di un titolo completamente gratuito anche se, com’è facile immaginare, la gratuità del titolo è controbilanciata dalla presenza di elementi gacha. Per i profani, questo significa che c’è un limite a quello che potete fare nel corso di una giornata, per per eludere questo limite sarà necessario sganciare dollaroni sonanti. Inoltre, stando a quanto riportato su Reddit, sembra anche che il programma anticheat incluso tenda a non chiudersi con il gioco, quindi vi toccherà farlo manualmente.