L’anteprima cui ho preso parte di recente mi ha confermato che una pioggia di novità è prevista a breve su Valorant, l’FPS tattico di Riot Games famoso soprattutto in ottica esport. Per l’esattezza le previsioni indicano il 27 aprile come il giorno in cui Valorant verrà sommerso dai nuovi contenuti dell’Episodio 4 Atto III, ma fortunatamente possiamo già scoprire cosa ci attende.

Sviluppatore / Publisher: Riot Games / Riot Games Prezzo: Free to play Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Competitivo PEGI: 16 Disponibile Su: PC Data di Lancio: 27 aprile (Episodio 4 Atto 3)









LA DONNA CHE SUSSURRAVA ALLE TENEBRE

La novità più interessante in arrivo su Valorant ha un nome che è tutto un programma: Fade. Direttamente dalla Turchia, la nuova cacciatrice di taglie è un agente che sfrutta le tenebre e il terrore per tenere a bada gli avversari. L’ho provata rapidamente, ma non è necessario passare chissà quanto tempo in sua compagnia per accorgersi della sua importanza sull’economia di una partita. Trattandosi di un Demolitore assai efficace nel localizzare i nemici pur senza restarsene ai margini della lotta, Fade è un alleato prezioso e un avversario fastidioso per via di alcune skill perfette per raccogliere informazioni sull’ubicazione delle minacce e per inabilitare temporaneamente gli avversari. Eccole nel dettaglio:

Predatore (tasto C): evoca un animale etereo che può essere mandato in avanscoperta e, non appena un nemico o una scia di terrore entrano nella sua visuale, si lancia all’inseguimento del bersaglio e lo annebbia all’impatto.

evoca un animale etereo che può essere mandato in avanscoperta e, non appena un nemico o una scia di terrore entrano nella sua visuale, si lancia all’inseguimento del bersaglio e lo annebbia all’impatto. Cattura (tasto Q): lancia un nodo che cade dopo un determinato lasso di tempo o prima, se si usa di nuovo l’abilità. Il nodo si rompe all’impatto, impedendo ai nemici nei paraggi di allontanarsi. I nemici coinvolti vengono assordati e deteriorati.

lancia un nodo che cade dopo un determinato lasso di tempo o prima, se si usa di nuovo l’abilità. Il nodo si rompe all’impatto, impedendo ai nemici nei paraggi di allontanarsi. I nemici coinvolti vengono assordati e deteriorati. Tormento (tasto E): lancia un tormentatore che cade dopo un determinato lasso di tempo o prima, se si usa di nuovo l’abilità. Il tormentatore si scatena all’impatto, rivelando i nemici che si trovano nel suo campo visivo e creando scie di terrore che conducono a loro. I nemici possono distruggere il tormentatore.

lancia un tormentatore che cade dopo un determinato lasso di tempo o prima, se si usa di nuovo l’abilità. Il tormentatore si scatena all’impatto, rivelando i nemici che si trovano nel suo campo visivo e creando scie di terrore che conducono a loro. I nemici possono distruggere il tormentatore. Crepuscolo (Ultimate, tasto X): utilizza il potere dell’incubo per sprigionare nei paraggi un’onda di energia inarrestabile. I nemici investiti dall’onda vengono assordati, deteriorati e marcati con scie di terrore che ne rivelano la posizione.

Com’è facile intuire dalle sue capacità, Fade ha le carte in regola per farsi valere da sola, ma quando si trova in un team affiatato mostra tutto il suo potenziale in virtù della sua capacità di fornire grandi vantaggi tattici ai compagni.

L’impressione è che il nuovo agente possa ritagliarsi un ruolo di primaria importanza nei match competitivi grazie a una versatilità che la rende utile sia in attacco sia in difesa. Non è capace di svelare la posizione dei nemici attraverso tutta la mappa o comunque su ampie aree come fa Sova, possiede un raggio d’azione più circoscritto in quanto è vincolato al punto in cui vengono lanciate le abilità stesse, ma ciò non le impedisce di rompere le uova nel paniere alla squadra avversaria.

TRUCCO E PARRUCCO PER VALORANT

Fade non è l’unica novità in procinto di sbarcare su Valorant. Come di consueto sta per arrivare anche il nuovo Pass Battaglia con la solita caterva di contenuti cosmetici con cui personalizzare gratuitamente o a pagamento (1.000 VP) i propri personaggi. Sebbene tra spray, card e orpelli vari si distinguano le skin .SYS, la menzione d’onore per ciò che concerne gli elementi cosmetici spetta indubbiamente al nuovo bundle da 8.700 VP denominato RGX 11x Pro.

Ispirato ai computer da gaming dotati di LED d’ogni sorta e di un look a dir poco appariscente, il nuovo set prevede vari livelli e versioni di skin con cui modificare l’aspetto e le animazioni delle nostre armi. Tra pochi giorni su Valorant arriveranno quindi gli abbacinanti effetti RGB tanto cari ai gamer, ma anche l’oscurità del nuovo agente Fade e il suo promettente rapporto con le tenebre: siete pronti a lasciarvi sedurre da un Episodio 4 Atto 3 strabordante di luci e ombre?