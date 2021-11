Wow. Che numero TGM 385, in arrivo nelle edicole, per gli abbonati e in digitale. Non so quante volte un’uscita pre-natalizia di The Games Machine è riuscita a contenere una simile quantità di pezzi da novanta, che oltretutto fanno il paio con quel che abbiamo detto lo scorso mese: non solo blockbuster, ma anche piccole-medie produzioni spesso di alta qualità. Qualcuno storcerà il naso per quel “12/21” sulla copertina, ma una volta di più ripetiamo il concetto: TGM non diventa bimestrale, ma per come siamo fatti noi, liberi come angioletti all’Infern...[Continua]