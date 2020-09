Amnesia: The Dark Descent e A Machine for Pigs diventano open source

Nel decimo anniversario della pubblicazione di Amnesia: The Dark Descent, Frictional Games ha deciso di rendere open source i codici sorgente di questo gioco e dello spin-off A Machine for Pigs, sviluppato da The Chinese Room.

Entrambi i codici sono già disponibili per il download tramite GitHub: qui potete trovare quello di The Dark Descent, mentre a quest’altro link è reperibile quello di A Machine for Pigs. In entrambi i casi è presente anche il codice dell’editor, in modo da facilitare ulteriormente il lavoro dei futuri modder.

Gli sviluppatori precisano che i diritti di entrambi i giochi rimangono di proprietà di Frictional Games, tuttavia i codici sorgente potranno essere utilizzati liberamente, a patto di sottostare alle disposizioni della licenza GPLv3.

Come nota a margine, vi ricordiamo che Amnesia Rebirth, terzo capitolo della serie, sarà disponibile su PC e PS4 dal 20 ottobre.

Condividi con gli amici Inviare