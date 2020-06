Project Cars 3 Anteprima

Come un fulmine a ciel sereno, una macchina appare all’improvviso davanti ai nostri occhi. Sulla sua fiancata, due parole e un numero: Project Cars 3. Che dite, è il caso di salire a bordo?

Dopo essere sparito dai radar per diversi mesi, Project Cars 3 torna a far parlare di sé grazie a un evento “virtuale” organizzato da Bandai Namco. I bolidi di Slightly Mad Studios stanno scaldando i motori e si apprestano a uscire dai garage, per tornare sulle strade in formato PC (Steam), PS4 e Xbox One. In attesa di conferme sulla data di lancio ufficiale, abbiamo partecipato a un tour che ci ha permesso di scoprire le principali novità di gioco.

Da quanto abbiamo potuto vedere, la carne al fuoco è davvero tanta, quindi togliamo il freno a mano, inseriamo la marcia e via, partiamo derapando verso la prima curva…

GARE INTERCONNESSE

Modello scalabile, accessibilità, sistema di progressione condivisa. Tre concetti che sono alla base di Project Cars 3, e che evidenziano piuttosto chiaramente quale sia uno degli obiettivi principali che si è posto il team di sviluppo: cercare di creare un titolo che possa essere fruito in maniera soddisfacente da un’ampia fetta della comunità di piloti videoludici, senza però correre il rischio di banalizzare in maniera eccessiva l’esperienza di gioco.

Un’idea di base non semplice da portare a termine, perché conciliare le esigenze di aspiranti Hamilton, di ligi seguaci del codice della strada e di versioni imbranate di Mr. Bean richiede

Alla base di tutto abbiamo una struttura di gioco che parte dalla possibilità di modificare parametri relativi alla guida e alla performance degli avversari in pista, con impostazioni che si ripercuoteranno sul tipo di ricompense ottenute. Maggiori saranno le difficoltà, maggiori saranno le soddisfazioni una volta tagliato il traguardo.

Nulla di nuovo sotto il sole, è bene dirlo, anche se. Il tutto inserito all’interno di un mondo che non divide ogni modalità in compartimenti stagni, ma le inserisce

Gli extra sbloccati nella carriera saranno utilizzabili anche nel multigiocatore, così come sarà condiviso il sistema di punti esperienza. Una scelta già vista (e, a livello personale, decisamente apprezzata) in numerosi titoli sportivi, che rende più fluida e costante la progressione, oltre a permettere al giocatore di concentrarsi sulle proprie modalità preferite senza dover forzatamente dedicarsi ad attività poco gradite.

