FIFA 23 Anteprima – Pro Club & Volta

Venghino signore e signori, oggi grandi offerte su TGM! Due modalità di Fifa 23 in un solo articolo! Un vero affare, non potete lasciarvelo scappare…

Sviluppatore / Publisher: EA Vancouver, EA Romania Prezzo: 69,99 € Localizzazione: Completa Multiplayer: Locale e Online PEGI: 3+ Disponibile Su: PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia Data di Lancio: 30 settembre 2022

È capitato a tutti nella vita di imbattersi in coppie improbabili, che almeno all’apparenza non sembrano avere nulla in comune. Di trovarsi di fronte ad abbinamenti che nella migliore delle ipotesi potremmo definire a dir poco arditi. A noi è successo di recente, nel corso dell’evento di presentazione di Fifa 23. Di punto in bianco, è comparsa davanti ai nostri occhi la vera accoppiata imprevedibile del calcistico di EA Sports, composta da Pro Club e Volta. Se vi state chiedendo cosa abbiano a che spartire una modalità undici contro undici online con il calcio da strada, continuate a leggere…

LA STRANA COPPIA DI FIFA 23

Bando alle ciance, e rispondiamo subito alla domanda posta nel breve paragrafo introduttivo: quale sarà il punto d’incontro? Il punto d’incontro, o per essere più precisi i punti d’incontro, visto che saranno due, si espliciteranno nel sistema di progressione e nella personalizzazione estetica. Da Fifa 23, Volta e Pro Club viaggeranno infatti sullo stesso binario, condividendo un percorso di crescita che porterà a sviluppare allo stesso tempo il proprio avatar in entrambe le modalità di gioco. Una scelta che potrebbe anche apparire senza alcuna logica ma che, al lato pratico, non potrà avere alcun tipo di impatto negativo.



Anzi, faciliterà (non poco) le cose per chi vive una “doppia vita” e divide il proprio tempo tra le due modalità, con la contemporaneache permetterà di ottenere più rapidamente ogni tipo di potenziamento. Sarà quindi più semplice avere un giocatore più performante in campo, e sarà altrettanto più semplice fargli indossare le decine di capi di abbigliamento acquistabili con la moneta in-game. A questo proposito sarà possibile aggiungere tatuaggi al proprio calciatore Pro Club, mentre alcuni accessori (soprattutto copricapo, a quanto abbiamo visto) saranno disponibili solamente in Volta. Corposa anche la lista diche riguarderanno esclusivamente la, che seguendo una richiesta della community proporrà un incremento del. Una scelta operata per offrire una progressione più costante ed eliminare i lunghi scalini tra un livello e l’altro, a cui si somma anche l’aggiunta diche miglioreranno varie giocate quali i passaggi, la capacità di intercettare il pallone e l’efficacia delle conclusioni in area di rigore. Altro tratto inedito sarà l’inserimento diche permetteranno di ottenere punti esperienza extra (con un cap settimanale). In tutto dovrebbero essere, con una struttura che riprenderà quella delle sfide d’allenamento e una graduatoria per club che consentirà di confrontare i propri risultati con quelli dei compagni di squadra. Un bel modo per vantarsi delle proprie performance… o per essere umiliati amaramente. Cambieranno anche le, con una durata inferiore (quattro minuti invece dei canonici sei) e, in caso di pareggio,. Inoltre, gli sviluppatori hanno promesso un migliore equilibrio nel sistema di valutazione delle prestazioni dei giocatori, con un maggiore bilanciamento che premierà in maniera adeguata anche i difensori.

Volta si presenterà invece ai cancelletti di partenza con un nuovo campo che, oltre a dimensioni maggiori rispetto a quelli disponibili fino ad ora (sia per quanto riguarda il terreno di gioco che per le porte), sarà caratterizzato da sponde più “rimbalzose”. Campo più grande quindi più spazio per scattare, per dribblare e per esibirsi in evoluzioni palla al piede, con un ritmo leggermente meno frenetico e più possibilità di dare vita ad azioni manovrate con i propri compagni di squadra. Novità anche nella sezione arcade, che amplierà ulteriormente la proposta con nuovi minigiochi. Uno in particolare ci è parso particolarmente azzeccato, con una sorta di percorso a ostacoli che, ai lettori “diversamente” giovani, potrebbe fare venire in mente il leggendario Mai Dire Banzai.

Per i lettori veramente giovani, una sorta di Fall Guys in salsa calcistica in cui la porta da raggiungere è protetta da ostacoli di varia natura. Infine, sarà ulteriormente arricchito il negozio online, con la possibilità di acquisire decine di nuovi capi d’abbigliamento che spazieranno da classici kit da gioco ad assurdi e stravaganti copricapo.