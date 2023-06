Ride 5 – Anteprima Hands-on

Ride 5, la serie dedicata ai motociclisti della domenica, arriva al suo quinto capitolo, tra novità e certezze.

Sviluppatore/Publisher: Milestone / Milestone Prezzo: 49,99‎€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Competitivo online e locale Disponibile su: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Data di lancio: 19 ottobre

È passato meno di un mese dall’uscita di un MotoGP 23. Rendendo onore al nome del team di sviluppo, è riuscito a rappresentare in pieno il percorso di crescita che ha intrapreso negli ultimi anni, dando vita una nuova Milestone. In questo scenario l’arrivo di Ride 5 è una naturale conseguenza, parte di una spinta volta a portare al limite tutte le serie attive, perfezionarle e provare a portarle su un altro livello.









Tradizionalmente di indole più “arcade”, concentrata sul lifestyle del centauro amatoriale, quello che nel fine settimana dà sfogo ai cavalli del suo bolide sulle statali e ogni tanto si concede un giro in pista, la serie beneficia del lavoro svolto su MotoGP per cercare di migliorare ulteriormente l’ottimo quarto capitolo, presentandosi al warm up con una serie di graditi aggiornamenti.

UNA GIORNATA IN PISTA

Durante la prova ho innanzitutto sbirciato la campagna, punto debole storico della serie, che si presenta ora più strutturata, meglio raccontata e meno asettica di quanto fosse in passato, divisa in aree geografiche e presentando, di conseguenza, una progressione differente in base alle nostre preferenze.

Sarà sicuramente l’aspetto da approfondire meglio in sede di recensione, ma la chiacchierata con gli sviluppatori e le sensazioni preliminari mi fanno essere ottimista sul livello di coinvolgimento che, potenzialmente, può venirsi a creare.

Poi ovviamente si scende in pista e lì, con la manetta virtuale a fine corsa si nota decisamente la differenza di natura con l’ultimo MotoGP. A parità di aiuti neurali attivati, si nota subito il carattere più permissivo di Ride 5, con moto molto più aderenti, staccate meno pericolose e, in generale, un mood più adatto a chi vuole comprare le moto dei suoi sogni, scegliere un tracciato e passarci la giornata virtuale, impostando orario, velocità dello scorrere del tempo e condizioni atmosferiche. Qui arriva un’altra novità, ovvero il meteo dinamico con annessa nuova tecnologia di gestione dei cumuli, con le nuvole che possono raggrupparsi e scatenare piogge improvvise, anche solo in alcune sezioni dei tracciati. Una soluzione spettacolare e imprevedibile.

A TUTTA FURIA CON RIDE 5

L’approccio meno radicale alla simulazione motociclistica non toglie però gusto alla guida che beneficia della varietà di mezzi, coprendo decenni di industria e raccontandoli via pad in modo sempre efficace, godereccio e adatto anche a rilassanti partite di decompressione.

Parlando di competizione e gare, invece, c’è ancora probabilmente qualche rifinitura da fare sull’IA, al momento fin troppo aggressiva e disordinata anche a difficoltà basse. Non si parla di simulare campioni del motorsport ma persone comuni che si dilettano a competere, spesso esaltati come chi si sente Messi al calcetto del giovedì ma, scherzi a parte, si rischiano troppi contatti e c’è un po’ troppa confusione rispetto al necessario.

Un plauso finale al tracciato originale di ambientazione hawaiana, perché la moda del poké non è ancora passata e, allora, cosa c’è di meglio che correre con quel tramonto lì in sottofondo, il mare dietro ogni curva e quelle vibes da Ridge Racer che sono sempre cosa buona e giusta?

Non sarà l’unica nuova pista però, in una rosa di tracciati che si preannuncia varia e consistente., ci saranno centinaia di chilometri da macinare in sella alle più belle moto di sempre, ma Milestone sembra poter centrare gli obiettivi prefissati. E, spesso, le sensazioni del pilota sono molto indicative! L’appuntamento ai blocchi di partenza è fissato per fine agosto.