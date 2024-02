Deep Rock Galactic: Survivor – Anteprima

I piani alti si sono chiesti una cosa: e se invece di mandare quattro nani a scavare nelle profondità, ne mandassimo uno solo ma con più armi? Il risultato di questo esperimento è Deep Rock Galactic: Survivor.

Sviluppatore / Publisher: Funday Games / Ghost Ship Publishing Prezzo: 9,99€ Localizzazione: Testi Multiplayer: Assente PEGI: ND Disponibile Su: PC (Steam) Data di Lancio: Già disponibile (Accesso Anticipato)

Quello dei “survivor-like” o “auto-shooter” o “reverse bullet hell”, o come accidenti lo volete chiamare, è un genere che, dopo quel Vampire Survivors che a inizio 2022 ci ha presi tutti di sorpresa, ha segnato un nuovo trend di mercato. Scorrete le pagine del negozio di Steam ed è tutt’altro che difficile trovarsi di fronte nuovi giochini che fanno del farci vedere numerini sempre più grandi, del riempire lo schermo di proiettili e di sessioni di gioco della durata di circa mezz’ora il loro credo.









Fra questi, da poco arrivato in Accesso Anticipato su Steam, c’è anche Deep Rock Galactic: Survivor, spinoff del gioco cooperativo con i nani di Ghost Ship Games (da non confondere con l’altro spinoff, cioè Rogue Core).

DEEP ROCK GALACTIC SURVIVOR È… SEMPLICE

Il concetto alla base di Deep Rock Galactic: Survivor è, come per praticamente tutti gli appartenenti a questo genere, molto semplice. Si scende in una caverna generata casualmente, si ammazzano nemici con armi che sparano per conto loro, si raccoglie l’esperienza, livellando sblocchiamo altre armi (ogni 5 livelli, massimo quattro in totale) e potenziamenti di vario tipo. L’obiettivo è scendere sempre più in profondità e arrivare a sconfiggere la Dreadnought, un insetto corazzato grande quanto una villetta a schiera. Ora, quello che hanno fatto più o meno tutti gli emuli di Vampire Survivors, in cui la formula era veramente essenziale – ma non per questo meno efficace – è stato aggiungere cose: per esempio, in 20 Minutes Till Dawn le armi non sparano per conto loro, siamo noi a dover mirare e sparare. Death Must Die aggiunge un layer di loot ed equipaggiamento preso dai più classici degli hack ‘n slash.

GOT A PEBBLE IN MY BOOT!

Deep Rock Galactic: Survivor, invece,(anche se, a giudicare dal numero dei giocatori, paradossalmente il rapporto potrebbe invertirsi). E così, anche qui il nostro nano può scavare all’interno dei livelli, utile per raccogliere risorse preziose – Oro e Nitra da usare durante la missione, il resto al di fuori, per la progressione orizzontale – ma anche per scavarsi una via di fuga da una ondata di insetti non molto amichevoli. Una pratica a cui ci troveremo spesso a fare ricorso: se nei giochi di questo genere capita di arrivare a un punto in cui possiamo letteralmente stare fermi e lasciare che le armi facciano il loro lavoro, così non succede in Deep Rock Galactic: Survivor., e a volte l’unica via di fuga è… attraverso una parete rocciosa!

Quello di Funday Games è, già in questa versione in Accesso Anticipato e dunque non completa di contenuto e soggetta a modifiche, un gioco che indiscutibilmente fa bene il suo mestiere; anzi, è se non altro l’ennesima riprova di quanto questo genere riesca davvero con in teoria così poco a farti passare ore incollato allo schermo. Qualche osservazione mi sento di muovergliela, però. Per esempio: mano a mano che otteniamo potenziamenti per le armi, queste saliranno di livello. Salire di livello di per sé non fa nulla, ma raggiunti certi traguardi (6, 12 e 18) potremo scegliere fra due “Overclock” per l’arma. Il problema è che prima di poter sbloccare gli Overclock dovremo portare una volta l’arma fino a livello 12; questo significa dover “sprecare” run a fare investimenti in maniera non ottimale, e non è neanche detto che nel corso di una run si riesca a portare più di un’arma fino al livello 12.

Inoltre, questi Overclock sono spesso poco interessanti e identici fra le varie armi; per carità, aumentare del 25% rateo di fuoco e velocità di ricarica non è certo una brutta cosa, ma resta un semplice buff numerico piuttosto di una scelta intrigante. Anche una delle meccaniche di gioco non mi convince troppo, e cioè: alla fine di ognuno dei primi quattro sottolivelli della missione che stiamo affrontando, dovremo sconfiggere un miniboss (che è semplicemente un nemico normale ma più grande e con più vita). Il problema è che. Da un lato, scelta comprensibile per evitare che qualcuno si limiti a portarlo a spasso mentre nel frattempo ripulisce tutto il livello dalle risorse; dall’altro, è una decisione che finisce per penalizzare ulteriormente chi già non sta avendo una run particolarmente felice, rendendo ancora più remota la possibilità di recuperare.Detto questo, comunque, Deep Rock Galactic: Survivor è sicuramente un buon gioco, tra l’altro per(9,99€; plausibile che aumenti in vista del lancio, però). C’è una bella varietà di stili di gioco, garantita dalle quattro classi, e relative tre sottoclassi, a disposizione, e da un sistema di sblocco delle difficoltà più elevate nelle varie zone che richiede di completare obiettivi specifici: oltre al classico “finisci la missione”, c’è anche roba come “porta una certa arma a un certo livello” o “scava 1000 blocchi di pietra”. Si presenta anche bene, e (su PC; su Steam Deck un pochino sì)nemmeno quando iniziano ad esserci centinaia di insettini e insettoni a schermo. Certo, è anche auspicabile che con il progredire dell’Accesso Anticipato vengano introdotte più varianti, come per esempio tipi diversi di boss e miniboss e altri livelli, ma già così non c’è poi molto di cui lamentarsi.