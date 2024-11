MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics è ora disponibile in edizione fisica

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics per Nintendo Switch e PlayStation 4 è ora disponibile in edizione fisica.

Il giocatore potrà battersi in incontri classificati accesi o giocando con i match amichevoli, creando una lobby con gli amici e scontrandosi tra loro, collaborando in co-op o assistendo ad altri match. “Il rollback netcode offre un’esperienza liscia come l’olio e spassosissima in qualsiasi modalità! È anche disponibile una sfida per il punteggio più alto: punta alla cima delle classifiche global”, ha dichiarato il team.