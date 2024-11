Shuhei Yoshida lascerà Sony all'inizio del 2025

Dopo oltre tre decenni nell’organico di Sony Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida ha fatto sapere che lascerà la divisione PlayStation all’inizio del prossimo anno.

Yoshida è uno delle figure chiave della società giapponese, tant’è che entrò a far parte di Sony nel 1993 per aiutare gli sviluppatori giapponesi a lavorare sulla prima PlayStation e preparare i videogiochi che avrebbero accompagnato il lancio della console. Diversi anni più tardi, nel 2008, venne promosso a presidente dei Worldwide Studios, un ruolo che ricoprì per oltre dieci anni, fino al 2019. Dopodiché passò a capo di PlayStation Indies per gestire i rapporti tra Sony e gli sviluppatori indipendenti.

Shuhei Yoshida lascerà Sony il 15 gennaio 2025, tuttavia ha espresso il desiderio di continuare ad aiutare e supportare gli sviluppatori indipendenti.