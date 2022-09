TGM 393 – Settembre 2022

Arriva nelle edicole, nelle versioni digitali e per gli abbonati TGM 393, come al solito ricchissimo di prove e approfondimenti. Considerata la lavorazione tutta interna ad agosto, è naturale che questo numero suoni per voi come un eco dell’estate, speriamo ancora gradito nonostante l’implacabile ritorno dalle ferie. Smaccatamente estiva anche la cover, riferita al pezzo grosso più “inedito” di agosto, il reboot di Saints Row, la cui vena di follia è tanto piaciuta al nostro Simone.

Marvel’s Spider-Man e The Last f Us Part I, invece, sono rispettivamente la nuova “ex-sclusiva” PlayStation che arriva su PC e l’attesissimo rifacimento di TloU su PS5, atteso (data ancora TBA) anche su PC: all’Uomo Ragno, oltre alla recensione della mirabolante Remastered, sono dedicati gli approfondimenti del TGM Classic e della Time Machine di Dan Hero, mentre a Erica è andato il compito di valutare nell’Highlight Console il ritorno di Joel ed Ellie, nella speranza di poterlo giocare presto anche sulla nostra macchina preferita. D’altra parte, anche la mostruosa quantità di giochi trattati appartiene al clima caldissimo di questi mesi, con presentazioni e uscite interessanti senza soluzione di continuità: tanti annunci e insight su nuovi titoli sono contenuti nello Spotlight Gamescom e d’intorni, mentre le prove si estendono sinuose tra hands-on in anteprima (Exoprimal, FIFA 23 e il promettente ARPG italiano Batora: Lost Even) e soprattutto recensioni (Stray, Two Point Campus, Thymesia, Rollerdrome, Soul Hackers 2, Cult of the Lamb, Schate, Hard West 2, Destroy All Humans! 2 Reprobed e tanti altri), ancora pendenti verso produzioni a medio e piccolo budget che, però, mostrano spessissimo i muscoli della qualità.

Al centro del numero continua a ruggire la mini-rivista RetroTGM, con Paolone, Emanuele e Danilo che esplorano letteralmente passato e presente del retrogaming, seguiti, dopo le review, dal TecnoTGM che lancia uno sguardo sulle future GPU, le esilaranti farneticazioni dei Bovas e il TGM Incontra del nostro MaGIKLauDe che prosegue un’escursione tra fumetti e videogiochi iniziata qualche mese fa. Varietà e qualità, insomma, come al solito 🙂