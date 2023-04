Il giusto tempo per videogiocare – Editoriale

Quella che credevo essere una crisi passeggera, sta diventando sempre più, giorno dopo giorno, una concreta realtà: non riesco più a trovare il tempo per giocare ai videogiochi.

MAL COMUNE, MEZZO GAUDIO?

Potrebbe essere facile classificarlo come il classico discorso “da boomer”, ma la verità è che a 33 anni, durante le solite peripezie per arrivare alla fine della giornata, tra il lavoro, le attività editoriali e tutto quello che concerne la gestione degli affari domestici, pur dividendo quest’ultimo aspetto con la mia dolce metà, il tempo per videogiocare è sempre di meno. Ripensando a dieci anni fa, come facevo a registrare le mie solite 4-5 ore di gioco quotidiane e al tempo stesso riuscire a fare tutto il resto, lavoro e università compresi? Con il cambio di ritmo quotidiano, in particolare post convivenza/matrimonio/mutuosullespalleaiuto, ho dato per scontato che ritornare alla mia solita attività non poteva essere roba da un battito di mani e via, eppure confrontandomi anche con cari amici con cui ho condiviso pannolini e banchi di scuola, mi accorgo che questa non è più una situazione personale, bensì collettiva.

La mia situazione inoltre mi porta anche ad avanzare un ulteriore livello di “analisi”, infatti nel momento in cui arriva il dolcissimo caporedattore che ti assegna un videogioco da coprire, io quel gioco lo devo giocare fino in fondo, magari trovandomi davanti il solito titolo con waifu succinte a tema alchimia che sotto sotto, mai ti ha appassionato, come il titolo indie inaspettato o anche giochi di gran richiamo.

Mi metto lì, agendina da un lato e penna dall’altro, mentre, in attesa del download, comincio a fare due calcoli su quanto riuscirò a giocare nei prossimi giorni. Sarà l’età, sarà l’incombenza della vita adulta che si fa giorno dopo giorno più opprimente, mache faceva nottate intere, svegliandosi fresco come una rosa il giorno dopo, dietro a qualche drop esotico di. Oggi, se tante volte azzardo ad andare a dormire oltre la mezzanotte, il mattino successivo alzarsi dal letto è un dramma dal sapore biblico.

L’unica vera consolazione in parte arriva quando, con l’alba che comincia a baciare la nostra porzione di Terra, vado al bagno, mi siedo sul trono e, mentre passo quei dieci minuti a maneggiare con la Switch, improvvisamente spuntano dei pallini verdi: altri eroi, altri temibili guerrieri come me, risultano online.

RESISTERE, O DESISTERE, QUESTO È IL DILEMMA

Si stanno ritagliando del tempo, proprio quando il nuovo giorno non ha ancora emesso i suoi primi vagiti, per giocare un po’, e allora mi sento meno solo; nonostante gli impegni del lavoro prima e quelli editoriali poi, ripensando alla mia lamentela di non avere più tempo per spaccarmi di Cala la Notte su

Sia chiaro: questo si riflette in modo simile anche con tutte le coperture di Cinema o serie tv. Ci sono dei giorni in cui a malapena mi ritaglio due ore per rivedere un film a cui sto pensando da troppi giorni, ma proprio quella sera c’è una proiezione stampa e magari il film è anche pessimo e ti rovina inevitabilmente la giornata, perché niente è peggio di un film dove tutto sembra non funzionare. Roba che torni a casa e corri subito a prendere un Maalox.

Insomma, non trovo quasi più tempo e una soluzione potrebbe essere quella di mollare alcune collaborazioni editoriali, sapendo che in alcuni casi, come questo, l’impegno non può scendere sotto una certa asticella qualitativa, e quindi anche di voglia e tempo per scrivere.

, magari non tutte quelle che mettevo in saccoccia anni e anni fa, ma un piccolo spazio quotidiano sarebbe in parte assicurato. Al momento combatto l’età e le necessità che si moltiplicano a colpi di passione, mentre indago sul perché ioa trovare il giusto tempo per videogiocare.