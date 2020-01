Code Shifter è il nuovo gioco di Arc System Works

Arc System Works ha annunciato Code Shifter, un nuovo action game 2D in pixel art che presenta personaggi tratti dai vari franchise della compagnia quali Guilty Gear, BlazBlue e la serie River City. In totale sararanno presenti un centinaio di personaggi ognuno con le proprie abilità uniche.

Il titolo vanterà anche un minigioco chiamato Colorful Fighters in cui fino a quattro giocatori potranno affrontarsi in frenetiche battaglie tutti contro tutti con trenta personaggi giocabili tra cui scegliere.

Code Shifter mette i giocatori nei panni di Stella un’abile programmatrice che entra nel proprio gioco in forma di avatar per ripulire la versione finale dai vari bug da cui è affetto. All’interno del mondo virtuale Stella potrà trasformarsi in vari personaggi tratti dal portfolio di Arc System Works e utilizzare i loro poteri unici per superare i vari ostacoli sparsi nei livelli.

Code Shifter sarà disponibile per PS4, Xbox One, Switch e PC via Steam dal 30 gennaio e arriverà successivamente anche in occidente. Il titolo supporta varie lingue tra cui Inglese, Giapponese, Coreano e Cinese Tradizionale.

