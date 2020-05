Frogwares annuncia Sherlock Holmes Chapter One per PC e console

Frogwares ha confezionato un trailer con il quale annuncia Sherlock Holmes Chapter One, una nuova avventura dedicata al celebre investigatore inglese in arrivo prossimamente su PC e console.

Sharlock Holmes Chapter One narrerà le origini del celebre personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. In questo thriller narrativo, una vecchia questione ancora in sospeso costringe il giovane Sherlock a tornare sulle coste del Mediterraneo dove morì sua madre. Gli sviluppatori promettono una storia che si evolverà in base alle decisioni prese dai giocatori, scegliendo di risolvere i problemi con la forza o essere un passo avanti rispetto ai nemici usando l’ingegno per individuarne i punti deboli.

L’ultima fatica di Frogwares sarà disponibile nel corso del 2021 non solo su PC, PS4 e Xbox One, ma anche sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X.