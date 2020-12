Guilty Gear XX Accent Core Plus R implementa il rollback netcode

Ottime notizie per i fan dei giochi Arc System Works: lo studio ha portato a termine l’implementazione del rollback netcode su Guilty Gear XX Accent Core Plus R su PC. Questo tipo di netcode, basato sul middleware GGPO, agisce “prevedendo” i prossimi input del giocatore e svolgendo un rollback in caso la predizione non si riveli corretta (da qui il nome). In soldoni, questo significa un’esperienza di gioco notevolmente migliore anche nel caso di connessioni non ottimali, o di scontri con giocatori geograficamente molto distanti da noi.

Se da un lato Guilty Gear XX Accent Core Plus R non è certo il gioco più recente prodotto da Arc System Works, dall’altro questa implementazione può essere vista come un primo passo a favore di una maggiore diffusione del rollback netcode, che infatti sarà presente anche nel prossimo Guilty Gear Strive. Oltre all’implementazione del nuovo netcode, l’ultimo aggiornamento di Guilty Gear XX ha apportato anche qualche modifica alla traning mode e aggiunto i replay. Potete trovare le patch note complete qui.