Funcom conferma di essere ancora al lavoro su un gioco di Dune

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare, ma con un recente tweet Funcom ha confermato di essere ancora al lavoro su un gioco ispirato all’universo di Dune. Vale la pena notare che nel messaggio lanciato via social è stato utilizzato il singolare, mentre in passato la compagnia aveva fatto sapere di avere tre videogiochi in programma; resta da vedere se gli altri progetti sono stati sospesi, o se si è trattato di una semplice disguido comunicativo.

Funcom è nota principalmente per aver sviluppato MMO come Age of Conan, The Secret World e Conan Exiles. Non è improbabile, dunque, che anche il loro gioco di Dune ricada in questa categoria, sopratutto alla luce di quanto annunciato in precedenza. Aspetteremo ulteriori notizie.