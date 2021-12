Tencent lancia l'etichetta di publishing Level Infinite

Tencent ha annunciato la creazione di una nuova divisione che si occuperà di pubblicare videogiochi per un’audience globale. L’etichetta è stata denominata Level Infinite e opererà da due sedi: una in Europa, ad Amsterdam, e l’altra in Asia con base a Singapore.

Il colosso cinese fa sapere che questa divisione offrirà agli sviluppatori assistenza tecnica e produttiva, nonché strumenti di marketing e assistenza con uno sguardo anche agli esport. “Il lancio di Level Infinite rappresenta il prossimo stadio evolutivo di Tencent Games nella sua missione di diventare un publisher globale e un brand affidabile,” ha dichiarato Michelle Liu, CEO di Tencent Games Global. “Non vediamo l’ora di offrire videogiochi di qualità ai giocatori di tutto il mondo.”

