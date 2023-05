Come indicato qui da Sony, data l’imminente chiusura del servizio (domani 9 maggio, Ndr), chiunque non l’abbia ancora fatto è meglio si sbrighi a riscattare i 19 giochi presenti nella PlayStation Plus Collection.

La raccolta, che prevede alcuni titoli PS4 decisamente appetitosi, è disponibile esclusivamente su PS5 per ogni abbonato indipendentemente dal tipo di sottoscrizione, ma lo sarà ancora per poche ore.

Per riscattare i giochi della PS Plus Collection e non perdere l’occasione (saranno legati all’account e, a patto di avere un abbonamento attivo, ci si potrà giocare anche a promozione terminata), è sufficiente andare sulla dashboard PS5, spostarsi sulla pagina del PlayStation Plus quindi cliccare su La Collezione PS Plus (oppure cercarla in Vantaggi o a fondo pagina).

Ecco l’elenco dei giochi della PS Plus Collection:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

inFAMOUS Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un ladro

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Resident Evil 7 Biohazard