UFO Robot Goldrake: Marcin Przybyłowicz alla colonna sonora del gioco

Microids ha annunciato che la colonna sonora di UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi sarà firmata da Marcin Przybyłowicz, il compositore polacco noto soprattutto per aver realizzato le soundtrack di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077. Przybyłowicz sarà affiancato da Magda Urbańska, già autrice della colonna sonora di Gwent: Rogue Mage.

“Lavorare al franchise di Goldrake è un vero onore per me. La serie è stata pionieristica per tutto il medium, soprattutto per la parte musicale, che ha fatto spiccare il cartone animato al tempo e gli ha permesso di venire ricordato ancora oggi nonostante sia andato in onda negli anni ’70! Goldrake ha coinvolto i intere generazioni di persone e sono davvero felice di poter partecipare alla sua eredità offrendo composizioni originali ispirate ai famosi temi classici dello show“, ha dichiarato Marcin Przybyłowicz.

Infine, Microids ha svelato sia la Deluxe Edition che la Collector’s Edition di UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi. Scopriamo assieme i contenuti.

La Deluxe Edition conterrà:

Il gioco completo

Una card lenticolare

Una steelbook esclusiva

Un portachiavi

Un poster

Invece la Collector’s Edition sarà così composta:

Box da collezione

Una statua esclusiva di Goldrake

Bonus digitali

Il gioco completo

Una card lenticolare

Una steelbook esclusiva

Un portachiavi

3 set di spille

4 Litografie

Un biglietto d’oro esclusivo

Un Artbook esclusivo

Un poster

Sviluppato dallo studio francese Endroad su licenza di Go Nagai, UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi uscirà quest’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Qui trovate il più recente trailer di gameplay.