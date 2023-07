EA SPORTS PGA TOUR 2023, sviluppato da EA Sports e pubblicato da Electronic Arts, è la simulazione sportiva dedicata al golf, una delle discipline più eleganti in assoluto. Il Title Update 4.5, che include una funzione molto richiesta dalla community come la Modalità Performance o 60 FPS. I giocatori di PS5 e Xbox Series X ora possono utilizzare la nuova impostazione “Visual Quality” per passare dalla Modalità Qualità alla Modalità Performance nella schermata delle impostazioni visive del gioco.









In vista degli U.S. Women’s Open della prossima settimana, sono stati apportati aggiornamenti anche a livello strutturale per supportare una serie di sfide che verranno lanciate durante il torneo che si svolgerà presso l’iconico Pebble Beach Golf Links dal 6 al 9 luglio. Inoltre, il menu principale del gioco è stato aggiornato con la possibilità di visualizzare dei messaggi dinamici, che il team di sviluppo intende utilizzare per migliorare la comunicazione sugli aggiornamenti importanti, tra cui il rilascio di nuovi contenuti o patch. Oltre a questo, sono state implementate delle correzioni per migliorare la stabilità delle partite.