deathloop anteprima

Stavo bene prima di vedere in azione Deathloop, lo stiloso FPS di Arkane Lyon e Bethesda. Avevo metabolizzato il rinvio a settembre, ma l’anteprima cui ho assistito ha riaperto una ferita dolorosa.

Sviluppatore / Publisher: Arkane Lyon / Bethesda Prezzo: 59.99€ Localizzazione: Completa Multiplayer: Online Asimmetrico PEGI: 18 Disponibile Su: PS5, PC (Steam) Data di Lancio: 14 settembre

Mica male svegliarsi ogni giorno sulla spiaggia, Colt. Se non fosse per i pazzi sanguinari che popolano l’isola di Blackreef e per Julianna Blake, il sicario che non vede l’ora di massacrarti, ti invidierei.











A pensarci bene però come si può invidiare il protagonista di Deathloop? Colt si ritrova imprigionato sull’isola di Blackreef da un loop temporale, non ricorda alcunché e l’unico modo che ha per trarsi d’impiccio è assassinare otto VIP noti come Visionaries prima che il giorno finisca.

BLACKREEF, WHERE THE PARTY NEVER ENDS

Se fallisce, allora lui e tutta l’isola rivivranno quell’unica maledetta giornata all’infinito, e il bello è che non c’è modo di aggirare il problema perché nemmeno morire può aiutarlo a interrompere il reset: perire significa soltanto svegliarsi sulla spiaggia e ripetere dal principio l’eterno valzer di sangue. In verità la morte è un alleato prezioso in Deathloop e lo è a maggior ragione dopo aver scoperto il Residuum, una misteriosa risorsa sbloccabile a un certo punto della storia che dà l’opportunità di mantenere permanentemente armi, trinkets e poteri attraverso i loop. A inizio avventura, infatti, Colt è un killer ordinario, ma dipartita dopo dipartita diventerà sempre più forte e agile fino a trasformarsi nel più incredibile dei John Wick.

Per fuggire dalla prigionia, tuttavia, non gli sarà sufficiente scatenare la sua furia omicida su tutto ciò che barcolla ubriaco per gli inquietanti vicoli dell’isola di Blackreef, sebbene l’approccio ad armi spianate sia contemplato come alternativa all’azione stealth (anche se, ad esempio, nella magione di Aleksis Dorsey tutti indossano la stessa maschera e tutti possono essere lui, sicché massacrare alla cieca chiunque è una via percorribile ma assai impervia).

La visuale in soggettiva non tragga in inganno: tra un assassinio nell’ombra, una multikill spettacolare e l’hacking di una torretta difensiva,Il segreto di Deathloop è proprio fare tesoro di ciascuna sconfitta utilizzando ciò che si è appreso nella partita precedente per organizzarsi affinché si possano stanare gli otto Visionari quando si trovano nel posto giusto al momento giusto; i VIP, infatti, sono sparsi per(The Complex, Updaam, Fristad Rock e Karl’s Bay) visitabili in un diverso momento della giornata (mattina, mezzogiorno, pomeriggio e sera) senza limitazioni di permanenza, quindiper ottimizzare il tempo a disposizione prima che la giornata finisca e il ciclo ricominci.

