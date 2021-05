Antica Libreria TGM #6 – Speciale Batman/Fortnite: Punto Zero

Il mio luogo cittadino preferito è senza dubbio alcuno l’edicola. Mi piace immaginare che gli edicolanti del mio paese di quando ero bambino ora passino le loro giornate nella serenità delle loro seconde case al lago o al mare, acquistate grazie alle vagonate di fumetti Marvel e riviste di videogiochi passate dai loro scaffali alle mie manine. Crescendo ho poi realizzato, per altro, come l’edicola sia il luogo ideale per misurare il polso al paese reale: quello che si pubblica è lo specchio di ciò che si legge. Bene, l’altra mattina prima di entrare in ufficio mi sono fermato in tutte le edicole che ho incontrato lungo la strada ingenuamente convinto di comprare il secondo numero di Batman/Fortnite sia per me che per i miei nipotini. Dopo due “Finito!” abbastanza perentori, alla terza fermata ho beccato l’edicolante filosofo: “Quanti siamo in Italia? Sessanta milioni? Ecco, dovrebbero stamparne 60 milioni di copie di quella roba, invece me ne danno una copia sola e va via subito”.

File 006– Batman/Fortnite Punto Zero #01 & #02

Dove trovarlo: Panini Store

Ma andiamo con ordine. Annunciata a sorpresa a marzo e pubblicata in contemporanea con gli USA ad aprile, Batman/Fortnite: Punto Zero è una miniserie di sei numeri scritta da Christos Gage, con la consulenza narrativa di Donald Mustard, il Chief Creative Officer di Epic, e disegnata da Reilly Brown, Christian Duce, Nelson DeCastro e John Kalisz. Se a un primo sguardo potrebbe sembrare una delle tante operazioni commerciali in cui due franchise incrociano le loro strade in cerca di un vantaggio reciproco, in realtà l’evento è ben più eccezionale delle apparenze.

Un primo indizio in questo senso è dato dalla tempistica: benché la distanza tra la pubblicazione Usa e quella italiana degli albi Marvel e DC da parte di Panini sia ormai ridotta a, lacon cui si è deciso di presentare Batman/Fortnite: Punto Zero è un segno di come questo, ma un vero e proprio evento editoriale. D’altra parte, considerando che ogni albo include unper un oggetto estetico introvabile altrove (e un costume speciale di Batman per chi li riscatta tutti e sei), il successo era praticamente scontato. Previsione azzeccata visto come gli albi arrivati nelle edicole italiane siano andati esauriti nel giro di ore, spingendo Panini a prevedere delle ristampe dei primi due numeri con una speciale copertina variant (a un prezzo un po’ più alto della standard, ma se avete un figlio o nipote a cui non siete ancora riusciti a rimediare una copia, il prezzo è l’ultimo dei vostri problemi).

Il successo oltre le pur ottimistiche aspettative non è la sola sorpresa riservata da Batman/Fortnite: Punto Zero: anche la trama offre infatti spunti inattesi nonostante un incipit piuttosto prevedibile. Richiamato dal commissario Gordon, Batman si trova a indagare su uno strano squarcio viola aperto nel cielo di Gotham che sembra aver attirato a sé tutti i peggiori criminali. Tra questi non può ovviamente mancare Harley Quinn, la cui presenza finisce per distrarre il cavaliere oscuro al punto da farsi scaraventare nel portale da un calcio volante ben assestato da parte di una misteriosa figura mascherata apparsa dal nulla.

